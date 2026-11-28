Estudiantes perdió la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, luego de que Ramón Sosa convirtiera el único gol del partido que se llevó a cabo en el Estadio Centenario de Montevideo, y así el equipo liderado tácticamente por Alexander Medina se quedó con las manos vacías.
Una vez finalizado el juego, los principales referentes del Pincha pusieron el pecho y declararon ante la transmisión oficial. Uno de ellos fue Marcos Rojo, que regresó al club que lo vio nacer después de haber estado en Racing y del que se marchó enemistado con Diego Milito para poder lograr su sueño: ganar una nueva edición del certamen más importante del continente.
Dolido por lo que ocurrió en tierras uruguayas, el defensor subcampeón del mundo con la Selección Argentina en Brasil 2014 destacó que se encontraba con “la emoción está a flor de piel”. Y antes de que se le quebrara la voz y los ojos se le llenaran de lágrimas, sostuvo: “No pensaba que iba a tener la posibilidad de volver a jugar en Estudiantes y menos una final de Copa Libertadores”.
El ex Boca también tuvo palabras de apoyo para sus compañeros: “Me da un orgullo enorme formar parte de este grupo. Nos vamos tristes de que no podemos llevar la Copa a La Plata, pero con la cabeza en alto porque dejamos todo hasta el final. Este club nunca se va a dar por vencido; vamos a salir adelante”, remarcó.
"ESTE CLUB NUNCA SE DARÁ POR VENCIDO. LO VOLVEREMOS A INTENTAR DE NUEVO" Marcos Rojo, muy conmovido luego de perder la final de la CONMEBOL Libertadores con Estudiantes.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 28, 2026
📺 Mirá #ESPNF10 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/6CZ7aTgLnt
El abrazo de Marcos Rojo con el Cacique Medina
La tristeza por el resultado invadió a Marcos Rojo, quien comenzó a caminar en el campo de juego buscando un consuelo, hasta que se encontró con el abrazo de Alexander Medina, su entrenador.
¡¡EMOCIONANTE ABRAZO ENTRE EL CACIQUE MEDINA Y MARCOS ROJO, MOMENTOS DESPUÉS DE LA DERROTA VS. PALMEIRAS EN LA GRAN FINAL DE LA #Libertadores!!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2026
📺 La FINAL de la CONMEBOL #Libertadores, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/hHALEh4Oom
Así quedó la tabla de títulos internacionales en Sudamérica
|Clubes
|Títulos
|Competiciones ganadas
|Boca Juniors
|19
|Copa Libertadores de América (6) 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007
Copa Intercontinental (3) 1977, 2000, 2003
Copa Sudamericana (3) 2004, 2005, 2026
Recopa Sudamericana (4) 1990, 2005, 2006, 2008
Supercopa Sudamericana (1) 1989
Copa Master de Supercopa (1) 1992
Copa de Oro Nicolás Leoz (1) 1993
|Independiente
|18
|Copa Libertadores de América (7) 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984
Copa Intercontinental (2) 1973, 1984
Copa Sudamericana (2) 2010, 2017
Recopa Sudamericana (1) 1995
Supercopa Sudamericana (2) 1994, 1995
Copa Interamericana (3) 1973, 1974, 1976
Copa J.League-Sudamericana (1) 2018
|River Plate
|12
|Copa Libertadores de América (4) 1986, 1996, 2015, 2018
Copa Intercontinental (1) 1986
Copa Sudamericana (1) 2014
Recopa Sudamericana (3) 2015, 2016, 2019
Supercopa Sudamericana (1) 1997
Copa Interamericana (1) 1987
Copa J.League-Sudamericana (1) 2015
|São Paulo
|12
|Copa Libertadores de América (3) 1992, 1993, 2005
Copa Mundial de Clubes (1) 2005
Copa Intercontinental (2) 1992, 1993
Copa Sudamericana (1) 2012
Recopa Sudamericana (2) 1993, 1994
Supercopa Sudamericana (1) 1993
Copa Conmebol (1) 1994
Copa Master de Conmebol (1) 1996
|Flamengo
|10
|Copa Libertadores de América (4) 1981, 2019, 2022, 2025
Copa Intercontinental (1) 1981
Recopa Sudamericana (1) 2020
Copa Mercosur (1) 1999
Copa de Oro Nicolás Leoz (1) 1996
Derbi de las Américas de la FIFA (1) 2025
Copa Challenger de la FIFA (1) 2025
|Peñarol
|9
|Copa Libertadores de América (5) 1960, 1961, 1966, 1982, 1987
Copa Intercontinental (3) 1961, 1966, 1982
Supercopa de Campeones Intercontinentales (1) 1969
|Nacional
|9
|Copa Libertadores de América (3) 1971, 1980, 1988
Copa Intercontinental (3) 1971, 1980, 1988
Recopa Sudamericana (1) 1989
Copa Interamericana (2) 1972, 1989
|Olimpia
|8
|Copa Libertadores de América (3) 1979, 1990, 2002
Copa Intercontinental (1) 1979
Recopa Sudamericana (2) 1991, 2003
Supercopa Sudamericana (1) 1990
Copa Interamericana (1) 1980
|Santos
|8
|Copa Libertadores de América (3) 1962, 1963, 2011
Copa Intercontinental (2) 1962, 1963
Recopa Sudamericana (1) 2012
Copa Conmebol (1) 1998
Supercopa de Campeones Intercontinentales (1) 1968
|Internacional
|7
|Copa Libertadores de América (2) 2006, 2010
Copa Mundial de Clubes (1) 2006
Copa Sudamericana (1) 2008
Recopa Sudamericana (2) 2007, 2011
Copa J.League-Sudamericana (1) 2009
|Atlético Nacional
|7
|Copa Libertadores de América (2) 1989, 2016
Recopa Sudamericana (1) 2017
Copa Merconorte (2) 1998, 2000
Copa Interamericana (2) 1990, 1997
|Cruzeiro
|7
|Copa Libertadores de América (2) 1976, 1997
Recopa Sudamericana (1) 1998
Supercopa Sudamericana (2) 1991, 1992
Copa Master de Supercopa (1) 1995
Copa de Oro Nicolás Leoz (1) 1995
|Estudiantes de La Plata
|6
|Copa Libertadores de América (4) 1968, 1969, 1970, 2009
Copa Intercontinental (1) 1968
Copa Interamericana (1) 1969
|Grêmio
|6
|Copa Libertadores de América (3) 1983, 1995, 2017
Copa Intercontinental (1) 1983
Recopa Sudamericana (2) 1996, 2018
|Palmeiras
|6
|Copa Libertadores de América (4) 1999, 2020, 2021, 2026
Recopa Sudamericana (1) 2022
Copa Mercosur (1) 1998
|Liga de Quito
|5
|Copa Libertadores de América (1) 2008
Copa Sudamericana (2) 2009, 2023
Recopa Sudamericana (2) 2009, 2010
|Racing Club
|5
|Copa Libertadores de América (1) 1967
Copa Intercontinental (1) 1967
Supercopa Sudamericana (1) 1988
Copa Sudamericana (1) 2024
Recopa Sudamericana (1) 2025
|Vélez Sarsfield
|5
|Copa Libertadores de América (1) 1994
Copa Intercontinental (1) 1994
Recopa Sudamericana (1) 1997
Supercopa Sudamericana (1) 1996
Copa Interamericana (1) 1996
|Lanús
|4
|Copa Sudamericana (2) 2013, 2025
Recopa Sudamericana (1) 2026
Copa Conmebol (1) 1996
|Corinthians
|4
|Copa Libertadores de América (1) 2012
Copa Mundial de Clubes (2) 2000, 2012
Recopa Sudamericana (1) 2013
|Atlético Mineiro
|4
|Copa Libertadores de América (1) 2013
Recopa Sudamericana (1) 2014
Copa Conmebol (2) 1992, 1997
|Vasco da Gama
|3
|Campeonato Sudamericano de Campeones (1) 1948
Copa Libertadores de América (1) 1998
Copa Mercosur (1) 2000
|Colo-Colo
|3
|Copa Libertadores de América (1) 1991
Recopa Sudamericana (1) 1992
Copa Interamericana (1) 1992
|San Lorenzo
|3
|Copa Libertadores de América (1) 2014
Copa Sudamericana (1) 2002
Copa Mercosur (1) 2001
|Athletico Paranaense
|3
|Copa Sudamericana (2) 2018, 2021
Copa J.League-Sudamericana (1) 2019
|Independiente del Valle
|3
|Copa Sudamericana (2) 2019, 2022
Recopa Sudamericana (1) 2023
|Argentinos Juniors
|2
|Copa Libertadores de América (1) 1985
Copa Interamericana (1) 1986
|Cienciano
|2
|Copa Sudamericana (1) 2003
Recopa Sudamericana (1) 2004
|Arsenal
|2
|Copa Sudamericana (1) 2007
Copa J.League-Sudamericana (1) 2008
|Independiente Santa Fe
|2
|Copa Sudamericana (1) 2015
Copa J.League-Sudamericana (1) 2016
|Defensa y Justicia
|2
|Copa Sudamericana (1) 2020
Recopa Sudamericana (1) 2021
|Fluminense
|2
|Copa Libertadores de América (1) 2023
Recopa Sudamericana (1) 2024
|Botafogo
|2
|Copa Conmebol (1) 1993
Copa Libertadores de América (1) 2024
|Mariscal Santa Cruz
|1
|Copa Ganadores de Copa (1) 1970
|Universidad Católica
|1
|Copa Interamericana (1) 1994
|Rosario Central
|1
|Copa Conmebol (1) 1995
|Talleres
|1
|Copa Conmebol (1) 1999
|América de Cali
|1
|Copa Merconorte (1) 1999
|Millonarios
|1
|Copa Merconorte (1) 2001
|Once Caldas
|1
|Copa Libertadores de América (1) 2004
|Universidad de Chile
|1
|Copa Sudamericana (1) 2011
|Chapecoense
|1
|Copa Sudamericana (1) 2016