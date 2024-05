En el fútbol argentino, como así también en el resto de los países, los jugadores empiezan a delinear lo que ocurrirá con sus respectivos futuros, debido a que el mercado de pases está próximo a comenzar. En este caso, un ex Boca que fue campeón junto a Carlos Tevez y que estuvo en el radar de Independiente, en más de una ocasión, no tiene definido dónde continuará con su carrera.

Se encuentra en Europa, a donde llegó proveniente tras su salida del Xeneize. Su destino, desde julio de 2022, terminó siendo Sporting de Gijón y ahora está al borde de quedar sin equipo. Sucede que Carlos Izquierdoz, el defensor central de 35 años, está a tan solo 2 meses de quedar en libertad de acción y con el pase en su poder, ya que los españoles no le prolongarán la estadía.

Fue del interés de Tevez para que se sumara al Rojo, pero el Cali Izquierdoz prefirió continuar en el fútbol español, más allá de que se encuentra en la Segunda División. Incluso, en agosto de 2023, los de Gijón no dieron el brazo a torcer, no quisieron negociar y el ex Lanús terminó quedándose del otro lado del Océano Atlántico.

Por el momento, el entrenador de Independiente no le comunicó a la dirigencia liderada por Néstor Grindetti si necesitará de la incorporación de Izquierdoz, más allá de que la institución se encuentra inhibida para sumar refuerzos en el próximo mercado de pases debido a las deudas que acarrean desde la gestión de Julio Comparada.

Carlos Izquierdoz quedará libre en Sporting de Gijón.

¿Cómo es la actualidad de Carlos Izquierdoz en Sporting de Gijón?

Desde que Carlos Izquierdoz llegó a Sporting de Gijón disputó un total de 57 partidos, donde solamente convirtió 2 goles y aportó una asistencia.

¿Cuánto cuesta el pase de Carlos Izquierdoz?

Según reporta Transfermarkt, el sitio especializado en valores de mercado, el pase de Carlos Izquierdoz cotiza 1,5 millones de euros.