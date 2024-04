Independiente fue inhibido y no podrá incorporar en el próximo mercado de pases

Néstor Grindetti, hace mucho tiempo, tiene la premisa de solucionar todos los inconvenientes económicos que posee Independiente, los cuales se originaron por las conducciones de Julio Comparada, Javier Cantero y Hugo Moyano, que fueron los antecesores del ex Intendente de la Municipalidad de Lanús. Pero la situación se le empieza a complicar, y mucho.

En las últimas horas, desde FIFA hicieron oficial que Independiente quedó inhibido por no cumplir con el plazo de 45 días que tenía para abonar una deuda millonaria por Fernando Gaibor, futbolista ecuatoriano que se marchó de la institución en 2019 y que en la actualidad se desempeña en Barcelona SC.

La suma que debía desembolsar para cubrir la deuda con Gaibor ascendía a 2.379.000 dólares más el 5% en intereses anuales, por lo que desde la Federación Internacional de Fútbol Asociación inhibieron a la institución de Avellaneda, por lo que no podrá incorporar refuerzos en el próximo mercado de pases.

A finales de enero pasado, desde la Casa Madre del fútbol a nivel mundial y el Tribunal de Arbitraje Deportivo le notificaron a Independiente que debían abonar dicha cifra para con el futbolista ecuatoriano, que llevó la situación a juicio. Y lo ganó. Pero como el Rojo no recaudó el dinero, no le giró el importe al ex Emelec.

Independiente tiene más deudas que pagar

Así como quedó inhibido por la deuda con Fernando Gaibor, a la dirigencia de Independiente le restan saldar diferentes pagos pendientes, que afectarán a la penosa situación financiera.

Gastón Silva : perdieron un juicio que inició el futbolista uruguayo, y deben abonarle 2.276.000 dólares.

: perdieron un juicio que inició el futbolista uruguayo, y deben abonarle 2.276.000 dólares. Sebastián Sosa : poseen una deuda por el préstamo que acordaron con Mazatlán de México . El monto asciende a 95.000 dólares.

: poseen una deuda por el préstamo que acordaron con . El monto asciende a 95.000 dólares. Cecilio Domínguez: en junio tendrán que saldar 75.000 dólares por la anteúltima cuota del pase que le compraron a América de México.

¿Cuánto le costó a Independiente el arribo de Fernando Gaibor?

Cuando los dirigentes de Independiente compraron a Fernando Gaibor, le abonaron 4,2 millones de dólares a Emelec por la totalidad de su ficha.