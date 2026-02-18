Fue campeón de la Libertadores y la Intercontinental con Boca sin debutar en primera y ahora jugará en la C

Las inferiores de Boca son unas de las más competitivas de todo el país, e incluso el éxito a nivel juveniles no termina por asegurar que esos jugadores puedan llegar a demostrar todo lo aprendido en la primera.

Y el de Lucas Vázquez es uno de esos casos: campeón de la Copa Libertadores Sub-20 y de la Copa Intercontinental con el Xeneize, fue anunciado como refuerzo de Estrella del Sur, uno de los clubes más nuevos dentro del fútbol argentino, para jugar en Primera C.

Sin oportunidades en Boca, Vázquez ahora jugará en el modesto Estrella del Sur.

El Club Estrella del Sur de Alejandro Korn fue refundado en 2006 y la de este 2026 será su segunda temporada en las categorías oficiales del fútbol argentino. Estrella del Sur ganó el Torneo Promocional Amateur en 2024 y jugó su primera campaña en la cuarta división en 2025, donde terminó tercero en la tabla, pero quedó fuera en primera fase del reducido ante Deportivo Español.

Lucas Vázquez quedó libre de Boca tras dos finales de Libertadores consecutivas

En Chile, Boca ganó la Copa Libertadores Sub-20 del 2023, venciendo a Independiente del Valle por 2 a 0. En 2024, cayó 2 a 1 vs. Palmeiras en la definición. Y Lucas Vázquez portó la 10 de Boca en ambos partidos, compartiendo equipo con jugadores como Lautaro Di Lollo, Milton Delgado, Iker Zufiaurre y Simon Rivero, entre otros.

Vázquez fue parte del Boca Sub-20 que ganó la Libertadores 2023, la Intercontinental y jugó la final de la Libertadores 2024.

“Salimos campeones de América y después jugamos la final en La Bombonera. Empatamos y ganamos por penales. Fue una experiencia inolvidable, algo que te queda marcado de por vida“, destacó Vázquez, en diálogo con El Diario Sur sobre los mejores momentos de su etapa en el Xeneize

Sin embargo, sin oportunidades en primera, quedó libre de Boca y se fue a Nueva Chicago, donde apenas disputó un puñado de partidos antes de llegar ahora a Estrella del Sur, con 22 años. “[Chicago] Fue mi primer año en primera, jugué cinco o seis partidos, no tuve gran continuidad pero pude cumplir el sueño de debutar”.

Datos clave

Lucas Vázquez , exjugador de Boca, fichó como refuerzo del club Estrella del Sur .

, exjugador de Boca, fichó como refuerzo del club . El volante ganó la Libertadores Sub-20 y la Intercontinental con Boca Juniors.

y la con Boca Juniors. Estrella del Sur jugará su segunda temporada en la Primera C durante 2026.

