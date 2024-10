En estas últimas semanas apareció en el centro de la escena nuevamente el nombre de Pedro Damián Monzón y eso se debió al gran presente que tiene en Tigre su hijo Florián, que lleva convertidos varios goles en la Liga Profesional. El Moncho es una figura importante tanto del fútbol argentino como también de la Selección Argentina ya que con la Albiceleste fue subcampeón del mundo en Italia 90.

Desde hace más de dos décadas que Pedro Damián Monzón es entrenador y recientemente tuvo un breve paso por Independiente tras quedar en su cargo luego de ser ayudante de campo de Julio César Falcioni. En 2023, el Moncho dejó al primer equipo, pero desde entonces se desempeña en la Reserva del club de Avellaneda.

Los caminos de Pedro Damián Monzón con Independiente se cruzaron muchas veces y el Moncho se hizo querer en el Rojo, por eso no es casualidad que haya tenido dos ciclos como futbolista allí, además de un interinato, haya sido ayudante de campo de Falcioni y también se haya hecho cargo del primer equipo por un corto período.

Campeón del mundo con el Rojo

El Moncho tuvo sus inicios en el fútbol en Huracán de Goya, en su Corrientes Natal, pero en la Primera División del fútbol argentino tuvo su estreno en Independiente en el año 1980. Permaneció en el Rojo hasta 1985 y en esa etapa ganó el Metropolitano 1983, la Copa Libertadores de 1984 y la Intercontinental del mismo año. Tras un corto período en Unión, regresó al Rojo para jugar entre 1986 y 1991, en esa oportunidad ganó el Torneo de 1988/89.

El Mundial 90

Si bien había tenido una breve experiencia en las juveniles, durante toda su trayectoria en Independiente, en la que había obtenido títulos importantes, Carlos Bilardo no lo había considerado, pero eso cambió en 1989 cuando lo citó a la Copa América y más tarde al Mundial de 1990. En dicho certamen marcó un tanto ante Rumania y también quedó marcado por ser el primer jugador en ser expulsado en la final de una Copa del Mundo. Codesal tomó esa decisión tras una dura entrada del Moncho a Klinsmann.

Monzón marca a Careca en el duelo de octavos de final del Mundial 90. (Foto: IMAGO).

El tramo final de su carrera

Tras el Mundial de Italia 90, Pedro Damián Monzón no fue convocado más a la Selección Argentina y también inició la etapa final de su trayectoria. Entre 1991 y 1996, el Moncho tuvo breves pasos por Barcelona de Guayaquil, Huracán, Quilmes, Alianza Lima, Atlético Tucumán y Santiago Wanderers de Chile, donde puso punto final a su carrera.

Maradona le salvó la vida

Hace unos años, Pedro Monzón relató una dura historia que tiene a Diego Armando Maradona -compañero en el Mundial 90- como protagonista y lo punta de cuerpo entero. Así se lo contó el Moncho a TyC Sports: “En un momento difícil, en el cual yo pensaba quitarme la vida, con un arma en la mano pensé ´lo voy a llamar a Diego, si no viene, me quito la vida´. A la hora estaba dándome un abrazo, pero nunca me animé a decir la promesa que hice porque sino me hubiese agarrado a las piñas. Le dije ´Diego, necesito verte´. Me preguntó cómo andaba, le dije que más o menos y se dio cuenta enseguida que algo me pasaba””.

Su trayectoria como entrenador

Luego de colgar los botines, Pedro Damián Monzón se tomó unos años antes de regresar al mundo del fútbol. En 2003 tuvo su primera experiencia como DT en Potros Zitacuaro de México, un año más tarde fue interino en Independiente. Entre 2005 y 2007 trabajó en Olmedo de Ecuador, Coatzocloacos y Veracruz, ambos clubes mexicanos. En 2008 regresó a Argentina e hizo una carrera interesante en el fútbol de ascenso. Su paso más destacado fue en Argentino de Quilmes, club en el que estuvo entre 2017 y 2021, consiguiendo el ascenso a la B Metropolitana en 2019. Luego acompañó a Falcioni en Independiente entre 2021 y 2022, ese mismo año tuvo un pequeño paso por Dock Sud hasta que en 2023 regresó Independiente.