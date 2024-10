Ícono del Ascenso argentino, con pasos por Independiente y San Lorenzo, también con experiencias en el fútbol austriaco, mexicano, peruano y chileno, Adrián Czonormaz dejó su huella por sus goles y también por vestir veinte camisetas diferentes -en algunos clubes tuvo dos ciclos- en sus veinte años de carrera profesional, la cual se extendió entre 1986 y 2006. Una vez que colgó los botines, el Pirata se dedicó a la dirección técnica, tanto en su rol de entrenador principal, así como también lo hizo como ayudante de campo de Ricardo Zielinski en Estudiantes de La Plata.

Sus inicios como futbolista fueron en Argentino de Quilmes, el primer club criollo del país, pero poco tiempo después pasó a Independiente y allí fue campeón del Campeonato de Primera División de 1988/89 de la mano de Jorge Solari. Tras un breve paso por Cobreloa de Chile, regresó a Argentina para jugar en San Lorenzo y lo hizo por un corto período hasta que pasó al fútbol austriaco, donde vivió una pésima experiencia.

EL Pirata en Independiente.

Regresó a Argentina, pasó por clubes importantes de México y Perú para luego convertirse en el fiel exponente del Ascenso Argentino. Jugó en clubes de la talla de Quilmes, Atlético Tucumán, Defensa y Justicia en Los Andes, hasta que en 2004 decidió regresar a su primer amor -Argentino de Quilmes- para tener su segundo ciclo antes de pasar a su último club: Talleres de Remedios de Escalada, elenco el que el puso punto final a su trayectoria de veinte años en el 2006.

Czonormaz en Quilmes.

El presente del Pirata Czornomaz

Tras colgar los botines, el Pirata Czonormaz siguió vinculado al mundo del fútbol y tuvo pasos como entrenador en Atlético Tucumán, Fénix y Talleres de Remedios de Escalada, aunque en el medio también dirigió a la Reserva de Gimnasia, fue ayudante de campo de Madelón en Unión, trabajó junto a Zielinski en Estudiantes en el año 2022. Su presente es como entrenador principal de Argentino de Quilmes, elenco que milita en la B Metropolitana y pelea por el ascenso a la Primera Nacional.

El Pirata en el Mate. (Foto: Prensa Argentino de Quilmes).

El día que tuvo miedo de ir preso

“San Lorenzo hace uso de la opción y me compra al Cobreloa y, a su vez, Fernando Miele me vende al Rapid de Viena. San Lorenzo hizo un gran negocio. Pero una investigación de la CIA determinó que la dirigencia de Rapid de Viena estaba haciendo un lavado de dinero con mi fichaje. Con mucho nerviosismo tuve que ir a la Embajada Argentina en Austria para que yo les explique cómo acordé mi pase desde San Lorenzo a la liga austríaca. Básicamente que les cuente el paso a paso. A pesar de que no había hecho nada malo, tenía miedo de quedar preso. Los dirigentes terminaron procesados y la nueva dirigencia me terminó echando del club. Yo tenía ganas de seguir porque se venía el verano europeo”, le relató el Pirata a TN.

Su pasión por el fútbol americano

En la misma entrevista con TN, Adrián Czornomaz contó por qué le gusta el fútbol americano y en qué lo ayuda: “Me encanta mirarlo y me ayuda mucho a tomar decisiones en el fútbol porque se ataca por aire y por tierra. Cuenta con muchas jugadas preparadas y todos saben lo que va a hacer su compañero. Creo que en un mediano plazo el fútbol va a tomar muchas cosas de esa actividad porque cada vez más se va a necesitar de especialistas. Ya tenemos entrenadores de arqueros y creo que tendremos especialistas en defensa, en ataque y de pelota parada”.

Los 20 equipos en los que jugó Adrián Czornomaz