Desde hace varios años que hay cierto pique entre Argentina y México en cuanto a términos futbolísticos. Sin embargo, no es ningún secreto que la Selección Mexicana ha aprovechado el talento argentino y hay varios ejemplos al respecto. Esto no para, ya que en aquel país se habla de la posibilidad de que Germán Berterame, ex delantero de San Lorenzo y actualmente en Rayados de Monterrey, podría ser convocado por el técnico Jimmy Lozano para el ‘Tri’.

En recientes declaraciones a La Última Palabra (Fox Sports), el técnico del seleccionado mexicano confirmó que existe la chance de convocar a Berterame, de buen nivel en Monterrey. Esto confirma lo que ciertos medios de aquel país habían adelantado hace algunas semanas.

“Sí, creo que ‘Berte’ (Germán Berterame) un poco lo mismo que (Julián) Quiñones y lo que ha pasado con tantos otros. Él desde antes ya tenía la intensión de naturalizarse. Hablando de Quiñones no fuimos a convencerlo, fuimos a preguntar cuál es tu situación y él está muy agradecido con el país. Él se siente cómodo, se siente a gusto, quiere competir“, comentó Lozano.

Germán Berterame inició los trámites para nacionalizarse mexicano durante este 2023. Si todo sale bien, los papeles llegarán a tiempo para mitad de 2024, lo que podría ponerlo como candidato para ser convocado para la próxima Copa América. Sin embargo, en México, su posible convocatoria no cae bien.

¿Por qué la convocatoria de Berterame supone un problema para Lozano y la Selección Mexicana?

Si Jaime Lozano decide convocatoria a Germán Berterame, se volvería a contradecir con ciertas declaraciones respecto a que le daría prioridad al jugador nacido en México. Esto se debe al fuerte rechazo por parte del hincha mexicano contra los argentinos, en especial.

“Si un jugador se naturaliza tiene que ser, para mí modo de ver, muy superior, muy por encima de lo que tenemos en México, si tienen un nivel similar yo voy a apostar por el jugador nacional que el extranjero“, dijo el entrenador del seleccionado mexicano a mediados de 2023 antes de las semifinales de la Copa Oro de la CONCACAF.

Berterame, en ese entonces, ya estaba en la mira para una posible convocatoria. Lo mismo con el colombiano Quiñones. Pero sus palabras podrían generar un escándalo si es que decide llamar al delantero argentino cuando dijo que priorizaría al mexicano.

Lozano vive una actualidad irregular en la Selección Mexicana y sigue probando opciones en las convocatorias. Viene de apenas lograr la clasificación a la Copa América y a la ronda final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Si no mejora su situación, su futuro en el ‘Tri’ no parece el mejor.

Germán Berterame, el nuevo argentino que jugaría para la Selección Mexicana

Germán Berterame lleva cuatro años y medio en la Liga MX, luego de que en Argentina jugó en San Lorenzo y Patronato. Primero, empezó en Atlético San Luis donde fue de menor a mayor y terminó con buenos números antes de su llegada a Monterrey: 31 goles en 93 partidos jugados. Fue a mitad de 2022 cuando llegó a Rayados con el pase en su poder. Desde entonces, ha sido la referencia de área de ‘La Pandilla’, incluso por encima de Rogelio Funes Mori, sobre todo en el último tiempo.

Desde mitad de 2023 su nombre ha sido vinculado con la Selección Mexicana, sobre todo tras sus 20 goles en Monterrey en 52 partidos. Lozano aguarda por su nacionalización para que se convierta en opción para el ataque.

De ser convocado para la selección de México, Germán Berterame se sumará a la ya larga lista de jugadores argentinos que decidieron jugar para el ‘Tri’. Entre los futbolistas más destacados que jugaron para el seleccionado azteca se encuentran Rogelio Funes Mori, Guillermo Franco, Matías Vuoso, Christian Giménez, Lucas Ayala, Gabriel Caballero y Carlos Lara, entre otros.