Más de un año pasó del partido entre Argentina y México por la segunda fecha del Mundial de Qatar 2022 que fue el comienzo de una mala racha futbolística para el Tri en la que no logra levantar cabeza y tuvo dos cambios de técnicos luego de la renuncia de Gerardo Martino.

Justamente sobre lo que fue el paso del actual entrenador de Messi en el Inter Miami por la Selección de México, una de las figuras, Hirving Lozano, quien en una charla con el ex jugador Hugo Sánchez, criticó fuertemente al DT por su forma de manejar al grupo y los resultados que obtuvo.

“Con Tata no había ninguna conexión. El modo de manejar a la Selección, para mí, no lo vi muy bien y ahí están los resultados”, comenzó explicando que no estaba de acuerdo con la forma de trabajar que tenía el entrenador con pasado en Barcelona y Newell’s Old Boys de Rosario.

Además, agregó criticando los manejos de grupo que tenía el Tata puertas adentro: “No fue lo adecuado y cuando surgieron los problemas, cuando nos ganó Estados Unidos, el Mundial fue la gota que derramó todo, pero ya desde antes estaba difícil”.

El paso de Martino por México fue por tres años, en los que si bien no tuvo un mal rendimiento en cuanto a lo futbolístico estuvo constantemente en el foco de las críticas de los hinchas mexicanos, y esto con el correr del tiempo fue creciendo por derrotas en instancias importantes.

Es que, aunque logró consagrarse campeón de la Copa de Oro en 2019, cayó con Estados Unidos en las finales de la Liga de Naciones de la Concacaf 2019-20 así como también de la Copa Oro de la Concacaf 2021, y la derrota contra Argentina en el Mundial fue la gota que rebalsó el vaso.

El Tata Martino fue criticado por su reacción en el gol de Messi

Una de las acciones más criticadas por el hincha de México, fue el partido en el que la Selección Argentina le ganó por 2 a 0 en el Mundial de Qatar, ya que afirmaban que había entregado el partido a la Albiceleste por su amigo Messi, y que en el gol de la Pulga había hecho el gesto con su pierna izquierda para que pateara al arco.

Los números del Tata Martino como entrenador de México

El entrenador argentino dirigió un total de 66 partidos, con un saldo de 42 victorias, 11 empates y 13 derrotas. Además, logró ser campeón de la Copa de Oro 2019.

Los números de Hirving Lozano en la Selección de México

El extremo del PSV de Países Bajos, que fue quien criticó a Martino, jugó un total de 68 partidos con la Selección de México, en los que anotó 18 goles y aportó 12 asistencias.