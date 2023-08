Luis Suárez se encuentra en Gremio, donde es una de las grandes figuras del fútbol brasileño, pero su continuidad no está totalmente asegurada. A lo largo de los últimos días surgió la chance de que emigre hacia el fútbol estadounidense, dado a que Inter Miami quiere sumarlo.

+ Mirá todos los partidos de Messi en el Inter Miami suscribiéndote a Apple TV.

Así como el elenco que ya cuenta con Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, además de los juveniles argentinos Tomás Avilés y Facundo Farías, quiere incorporar al Pistolero para que se junte con Josef Martínez y Robert Taylor, que son los mejores socios de la Pulga desde su arribo.

Si bien el club que tiene su estadio en la ciudad de Fort Lauderdale sueña con concretar la operación por Suárez, en las últimas horas se produjo un hecho que llamó la atención dentro del fútbol argentino, y así llegó la primera oferta para que incendie las redes en los diferentes recintos de la Liga Profesional.

El ex goleador de FC Barcelona estuvo pendiente a lo que fue el partido de San Lorenzo frente a São Paulo, que terminó con triunfo para los de Rubén Darío Insúa por 1-0 tras el gol de Adam Bareiro. Y el charrúa compartió en sus redes sociales el gol del atacante paraguayo, a quien destacó notablemente.

A raíz de esta situación, desde San Lorenzo aprovecharon la movida marketinera que les dio Suárez para que fuera el propio Bareiro quien se encargara de grabar un mensaje y que le llegara al bombardero de 36 años: “Solamente agradecerte por el mensaje que me mandaste, no me lo imaginaba nunca. Sos uno de mis ídolos, sos un excelente profesional que ganó todo en esta profesión que amamos”, inició.

Sin embargo, la locura se desató en el Bajo Flores con la propuesta que le hizo el ariete azulgrana, quien lo invitó a jugar para el equipo de Insúa. “Es un orgullo muy grande y una felicidad inmensa el mensaje que me mandaste. Te esperamos en el Bidegain para que vengas a disfrutar un partido de fútbol o vestir la camiseta del Ciclón” . ¿Qué dirá el Pistolero?

+ Cómo ver los partidos de Messi en Inter Miami

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV.