Incertidumbre por el futuro de Lo Celso: la intención de Rosario Central, el deseo personal y los pocos minutos en Betis

El rosarino es el gran deseo canalla para el 2027 y su presente en España colabora. La duda radica, principalmente, en las intenciones del propio futbolista.

El futuro de Giovani Lo Celso parece ser uno de los temas más candentes del mercado de pases de principios de 2027 en lo que respecta a jugadores argentinos en Europa. El volante creativo tiene contrato con el Real Betis hasta junio del 2028, pero sus pocos minutos esta temporada llevan a pensar a un posible cambio de rumbo en las próximas semanas.

En lo que va de la presente campaña, en la que el conjunto andaluz disputó 16 partidos, Lo Celso apenas sumó 102 minutos repartidos en 4 compromisos. Y si bien fue convocado por su DT, Manuel Pellegrini, para el compromiso de este jueves por Copa del Rey, en las últimas presentaciones del Betis no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes.

El ‘Ingeniero’ soslayó que su ausencia fue puramente por cuestiones tácticas y que no sucede nada extradeportivo con el rosarino. Sin embargo, sus pocos minutos llevan a Lo Celso a pensar seriamente qué hacer de su futuro.

Lo Celso celebra su único gol en el Mundial 2026, ante Jordania (Getty)

Según pudo saber BOLAVIP, Rosario Central está al tanto de su situación y quiere contar con su retorno en plenitud para el 2027, donde ya están clasificados a la Copa Libertadores. Sin embargo, el “Monito” aún no tiene claro si quiere pegar la vuelta al fútbol argentino a sus 30 años.

En el mercado de pases de junio de este año fue sondeado por River, por expreso pedido de Eduardo Coudet, y por Inter Miami, club al que estuvo a un paso de irse. Sin embargo, optó por seguir en Europa un tiempo más, sin la continuidad que esperaba.

Publicidad

Con un año y medio de contrato por delante, el volante ofensivo es una de las grandes incógnitas de cara al mercado de pases de principios de año. Un mercado que, como es habitual, no es el más fuerte en el viejo continente, ya que se da a mitad de temporada.

Lo Celso, fuera de la Selección Argentina esta fecha FIFA

Luego de la Copa del Mundo, el rosarino no fue citado por Lionel Scaloni en la fecha FIFA de septiembre/octubre ni en la de noviembre. Solamente viajó con Lionel Messi y Rodrigo De Paul a la despedida del 10, por lo que parece ser que su tiempo en la selección habría llegado a su fin. Sus pocos minutos en Betis en esta temporada no colaboraron con su posible llamado.

Los clubes por los que pasó Gio Lo Celso

Rosario Central

PSG

Real Betis

Tottenham

Villarreal

Tottenham

Real Betis