Giay nombró al heredero de la 10 de Messi en la Selección Argentina: “Va a estar muy contento”

Agustín Giay tomó partido por uno de los grandes candidatos a llevar la 10 de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi.

Recién llegados al país, los jugadores de la Selección Argentina se preparan para la fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, el debate sobre quién llevará la 10 de la Selección parece tomar más protagonismo que los próximos cruces contra Uruguay y Costa Rica.

A pesar de que la Albiceleste guardará la 10 durante la ventana de noviembre, mucho se especula sobre quién heredará la camiseta que Lionel Messi vistió durante tanto tiempo. Agustín Giay, el joven lateral de la Selección, fue uno de los últimos en referirse al tema y no dudó en nombrar a su favorito para usar la 10 de Argentina.

“No sé a quién veo como heredero de la 10, eso pregúntenselo al técnico. Creo que es una decisión muy difícil y que siempre la llevaron jugadores muy importantes. Nico Paz es uno de los candidatos. Sería muy lindo también, pero bueno, quien la lleve obviamente que va a estar muy contento”, Giay admitió durante una entrevista con TyC Sports.

Paz, el gran candidato a llevar la 10

Así como Valentín Barco postuló a Nico Paz para heredar la 10 de la Selección, Giay se sumó a ese pedido, aunque dejó en claro que hay otros nombres con el mismo mérito para recibir ese honor. Quizás el hecho de que Giay y Barco se decanten por la estrella del Como refleje la opinión de los jugadores más jóvenes y de la nueva camada que emerge en la Albiceleste.

Giay y Paz se abrazan tras gol del último.

No es una postura unánime, sin embargo, y nadie espera que lo sea. Giuliano Simeone, por ejemplo, se inclina por Julián Álvarez para usar la camiseta que perteneció a Messi y estuvo fuera del alcance del resto durante años.

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De lo que nadie duda, sin embargo, es que Paz, la joven promesa que disfruta de una temporada increíble en Europa, sigue haciendo méritos para ganar la pulseada. No obstante, el hijo de Pablo Paz no es el único candidato.

Los dos nombres que suenan para usar la 10

Según ESPN, Nico Paz y Lautaro Martínez son, por el momento, los dos máximos candidatos a vestir la icónica camiseta de la Albiceleste. Así, Álvarez podría no ser tenido en cuenta, como tampoco futbolistas de la talla de Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Un argumento muy común para respaldar a jugadores más experimentados, como Martínez y Mac Allister, es que esta podría ser su única oportunidad de vestir la 10, mientras que Paz seguramente tendrá nuevas chances en el futuro. De todas maneras, no parece ser un argumento convincente o, al menos, irrefutable. Si algo está destinado a ser, ¿por qué habría de esperar?

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En síntesis