Chacho Coudet llamó a Gio Lo Celso para que sea refuerzo de River post Mundial

El futbolista de Betis recibió contactos del entrenador millonario para convertirse en cara nueva de su plantel. Las posibilidades.

El Mundial sigue avanzando y la Selección Argentina no deja de dar buenas noticias. Al triunfo inicial ante Argelia se le sumó la victoria con Austria y la posterior clasificación a la fase de mata-mata, donde espera rival en los 16° de final a la espera del duelo ante Jordania.

En paralelo a esta realidad del combinado nacional, el mercado de pases de River se vive de manera frenética luego de abrochar a sus primeros dos refuerzos, siendo estos Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri. Es que, más allá de las altas, el Chacho Coudet sigue buscando mayor jerarquía para el plantel millonario y quiere que arriben más futbolistas en las próximas semanas.

En concreto, en las últimas horas el DT de River llamó a Giovani Lo Celso mientras se encuentra disputando la Copa del Mundo con la Selección Argentina. El rosarino tuvo una buena temporada en el Real Betis y logró la clasificación a la Champions League de la próxima temporada, por lo que no será sencillo para el cuadro millonario cumplir con el deseo de Chacho.

Chacho Coudet señaló a Lo Celso como posible refuerzo de River (Getty)

Según el propio entorno de Coudet, Lo Celso levantó el pulgar para jugar en River, aunque desde el club están a la espera de cómo puede desenvolverse la situación. Por eso que aún no han movido ficha por el jugador. Luego del tire y afloje con Betis por Nelson Deossa, el vínculo entre los clubes quedó sensible.

Además, desde la postura del entorno de Giovani, se reconoce el contacto pero que no se van a apurar para definir el futuro del mundialista en plena contienda. A pesar de que su rol en el equipo es importante, hoy no está entre las prioridades de Betis y el club podría estar abierto a una negociación.

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Giovani Lo Celso en este Mundial

De momento, el futbolista de Real Betis no sumó minutos en la Copa del Mundo. Cabe destacar que es su segundo Mundial, aunque todavía no hizo su estreno de manera oficial en la contienda.

Ante Argelia y Austria vio los 180 minutos totales en el banco de suplentes. Es posible que ante Jordania sea titular, para que el tridente titular del mediocampo, conformado por Enzo Fernández, De Paul y Mac Allister descanse.

Estadísticas de Lo Celso en Real Betis en la última temporada

Partidos jugados: 32

32 Goles: 3

3 Asistencias: 3

3 Títulos: no ganó.

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En síntesis