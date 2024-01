Un factor común a muchas de las joyas que recientemente han mostrado al mundo los seleccionados argentinos juveniles y que va más allá del talento diferente al de la media es que varios de ellos han mantenido algún tipo de conflicto de intereses con sus clubes de procedencia. Sucedió con Valentín Barco, que incluso tuvo palabras críticas hacia la dirigencia de Boca una vez cerrada su transferencia al Brighton. Sucedió con Claudio Echeverri, quien pese a que permanecerá todo el año vinculado a River ya fue adquirido por el City Group sin dar cauce a los deseos de los directivos del Millonario de prolongar su vínculo contractual. Y está sucediendo en Independiente con Santiago López.

La renovación del futbolista que, como El Diablito, se lució en el Mundial Sub 17 que se disputó en Indonesia, y cuyo vínculo con el Rojo finaliza en diciembre de este año, no logró destrabarse en la reunión que mantuvo ayer su representante con miembros de la comisión directiva. En Independiente, por otra parte, aseguran no tener ofertas concretas sobre la mesa por el jugador y por ello están decididos a mantenerlo apartado durante todo 2024 si en las próximas 48 horas no hay acuerdo para la extensión del contrato.

El castigo que impondría Independiente a Santi López en ese caso no solo alcanza al plantel profesional que está a cargo de Carlos Tevez, sino que tampoco se le permitirá jugar ni entrenar con el equipo de Reserva que conduce Pedro Damián Monzón; por lo que tendría que entrenarse en soledad, pero sin dejar de cumplir con la presencia en el predio de Villa Domínico que le exigirá el club.

Según se informó el lunes en Más Rojo Radio, el representante del juvenil que se desempeña como extremo no quiso escuchar ninguna propuesta para una renovación contractual. Por el contrario, acercó una propuesta del Leganés para hacerse del 50 por ciento del pase a cambió de poco más de un millón de dólares, algo que en Independiente consideraron poco serio.

El delantero que llegó a Independiente cuando tenía tan solo 11 años registra un único partido con el equipo profesional, que en realidad fueron un puñado de minutos cuando, con Ricardo Zielinski como entrenador, ingresó ya en tiempo de adición en el encuentro en que El Rojo terminó imponiéndose 1-0 a Central Córdoba visitándolo en Santiago del Estero el pasado 17 de julio.

¿Cómo es el contrato vigente de Santi López con Independiente?

Apenas cumplió los 16 años que lo habilitaron a firmar su primer contrato profesional, Independiente, en febrero de 2022, Independiente le puso a ese vínculo una vigencia hasta diciembre de este año, disponiendo además una cláusula de rescisión cercana a los 15 millones de dólares.

¿Cuánto tiempo podría estar Santi López sin jugar?

Más allá de las decisiones que pudieran tomarse en las estructuras de selecciones argentinas, de donde también podría quedar marginado por falta de continuidad, Santiago López permanecería los próximos 11 meses sin jugar partidos oficiales e incluso sin entrenarse junto a un plantel.

El consejo de Tevez a Santi López

Hace poco menos de dos semanas, el propio Carlos Tevez mantuvo una charla con Santiago López para conocer mejor su pensamiento sobre el conflicto de intereses que está protagonizando y, tal y como contó en diálogo con TyC Sports, permitirse darle un consejo a futuro.

“Le dije a Santi que se tenía que hacer responsable él. Yo no lo podía aconsejar, siendo entrenador de Independiente, de corazón. Si soy egoísta le diría: ‘quedate y vamos a tratar de que juegues’. Le dije: ‘tenés que poner los huevos vos, que nadie te maneje el futuro. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu representante, ni Independiente, ni yo. Es tu futuro y vos tenés que decidir’. Al otro día vino y dijo que que se quería quedar. Me parece que es lo más sano para él”, había relatado el DT.