Hace algunos años que en el fútbol argentino se juega la fecha de los clásicos o emparejamientos, para aquellos que no tengan a su rival directo en la Primera División. La jornada no está exenta de emoción y no siempre por lo futbolístico, sino también porque es entretenido ver encuentros con una rivalidad importante.

Uno de los clásicos más apasionantes de nuestro fútbol es protagonizado por Estudiantes y Gimnasia de La Plata, una ciudad futbolera con fuerte arraigo por sus equipos. Es habitual ver las calles de la ciudad de las diagonales con pintadas de ambos clubes en las paredes. Es un clásico con una zona geográfica sumamente específica y la rivalidad es importante.

Gimnasia recibirá a Estudiantes el próximo 25 de febrero por la séptima fecha de la Copa de la Liga. El encuentro estaba pautado para las 20 horas, pero Aprevide pretende adelantarlo ¡media hora! Para evitar incidentes. El organismo de prevención de la Provincia de Buenos Aires pretende que el duelo inicie 19.30 para que el ingreso de público sea en horario diurno.

¿Por qué Aprevide pide adelantar el clásico platense?

En las últimas horas aparecieron pintadas en una zona sumamente transitada de La Plata que está ubicada muy cerca de ambos estadios. En la intersección de las avenidas 1 y 60, hinchas de Gimnasia invitaron a pelear a los de Estudiantes mediante pintadas. Cabe recordar que la cancha de Estudiantes está en 1 y 57 (a tres cuadras de la esquina de las pintadas) y la del Lobo en 60 y 118, a cuatro cuadras.

El comunicado de Aprevide

“Junto con personal de la Comisaria Novena de La Plata se están analizando imágenes y videos de diversas pintadas de murales en las paredes de la estación de servicio abandonada en la intersección de las calles 1 y 60, además de pedir colaboración del Centro de Operaciones y Monitoreo de La Plata para recopilar la mayor cantidad de imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad. El titular de esta Agencia, Guillermo Cimadevila, tomará intervención ante la Justicia con el objetivo de identificar a los protagonistas de estos hechos y disputas entre los simpatizantes”.