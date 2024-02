En River se encendieron todas las alarmas cuando, a los ocho minutos del segundo tiempo, Miguel Ángel Borja pidió el cambio. El colombiano bajó unos metros a luchar por una pelota, cuando giró y la pasó sintió un dolor en su pierna izquierda y miró al banco de suplentes. Inmediatamente, Demichelis llamó a Ruberto y lo mandó a la cancha en lugar del goleador del equipo.

La preocupación es porque el superclásico está a la vuelta de la esquina y en River saben que Miguel Ángel Borja es el ancho de espadas del equipo. Para afirmar si estará o no en el superclásico hay que esperar a los estudios, pero en principio sería solamente una fatiga muscular que lo sacaría del partido del próximo domingo ante Banfield, pero no le impediría estar ante Boca el 25 de febrero.

En River son optimistas y esperan que no sea un desgarro ya que, de ser así, el colombiano no podrá estar ante Boca bajo ningún punto de vista. Lo que invita a pensar que lo de Borja es una fatiga es que salió caminando con normalidad y que vivió la parte final del partido ante Atlético Tucumán de pie.

¿Qué dijo Demichelis sobre la salida de Borja contra Atlético Tucumán?

“Miguel pidió el cambio, no fue una cuestión táctica. Conoce su cuerpo, habrá que esperar que el cuerpo médico nos diga cómo está y para qué está, a veces las rotaciones son necesarias, no es que me encante inventar, hay que cuidar el desgaste de los jugadores, habíamos entrenados hasta el día de hoy para definir el equipo. Miguel pidió el cambio, hay que ver como está, ser optimistas también. Esperemos que pueda estar el fin de semana”,afirmó el entrenador del Millonario en conferencia de prensa.