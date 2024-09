El arquero de Rosario Central se mostró muy enojado por la determinación que tomó el VAR al no revisar la polémica jugada del final en la cancha de Boca.

Jorge Broun repudió al VAR por el penal que no le dieron a Rosario Central ante Boca: "En las imágenes se ve claro"

El triunfo de Boca sobre Rosario Central terminó con una jugada de muchísima polémica, donde el árbitro Jorge Baliño no sancionó un presunto penal de Luis Advíncula sobre Enzo Copetti, y como si fuese poco desde el VAR no advirtieron al juez principal para que revisara la situación. A raíz de ello, Jorge Broun, el arquero del elenco santafesino se refirió a lo ocurrido y fue contundente.

Una vez que culminó el duelo en Brandsen 805, Fatura Broun fue consultado por la última jugada del encuentro, que podría haber modificado el resultado para el Canalla, y apuntó con firmeza en contra del VAR, principalmente por no revisar la situación de juego.

“Fue penal. Tal vez pueden decir que toca primero la pelota o algo de eso. Te pongo un ejemplo: yo salgo en un centro, agarro la pelota pero con la rodilla le pego a uno de Boca, ¿es penal o no es penal? Seguramente cobran penal”, expresó Fatura en diálogo con ESPN.

Si bien el arquero de Rosario Central reconoció que Luis Advíncula primero busca el contacto con el balón, algo que lo consigue, la vehemencia que empleó para interceptar a Copetti provocó que lo terminara tumbando: “Más allá de que toca la pelota, después es un exceso desmedido de la fuerza y lo pisa claro. En las imágenes se ve claro”, manifestó. Y allí fue cuando se descargó por completo contra el resto de la terna: “No es por Baliño porque él no ve la jugada, para algo está el VAR. Son los encargados de llamarlo”.

El presunto penal de Advíncula sobre Copetti

“Penalazo” se volvió tendencia en X debido a la jugada entre Advíncula y Copetti

En la red social X, “penalazo” se volvió rápidamente tendencia debido a esa jugada del final entre Advíncula y Copetti. Usuarios reclamaron que hubo falta y que Baliño obvió un claro penal para Central que hubiese desatado un fuerte murmullo en La Bombonera.

¿Qué dijo Matías Lequi, DT de Rosario Central, sobre el arbitraje?

Matías Lequi, quien fue a buscar a Baliño al final del partido al igual que sus dirigidos, habló en conferencia de prensa sobre el arbitraje, aunque evitó entrar en polémicas. “De los árbitros no voy a hablar, pero acertó algunas cosas y otras no. Ya está. Me propongo que el equipo mejore y empiece a sumar más de local”, dijo.