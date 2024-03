El caso por abuso sexual contra cuatro jugadores de Vélez Sarsfield suma un nuevo capítulo. Es que según reveló en primera instancia el canal de noticias TN, el mediocampista José Florentín, uno de los acusados, se habría fugado a Paraguay, su país de origen. Sin embargo, según pudo averiguar BOLAVIP, el mediocampista sigue en Buenos Aires.

La información sobre la presunta fuga trascendió en horas de la tarde de este sábado 16 de marzo, lo que provocaría que la Justicia ordene recién el próximo lunes 18 de marzo su detención y extradición, según informó el periodista Diego Ruscitti en TN Deportivo. Esto se debe a que la fiscal de la causa, María Eugenia Posse, había dispuesto la prohibición para que los jugadores involucrados en el caso puedan salir del país.

Cabe recordar que ese día lunes, se llevará a cabo la Cámara Gesell a la joven de 24 años, que denunció a Florentín y a los otros tres jugadores de Vélez, Sebastián Sosa, Abiel Osorio y Braian Cufré. Se trata del caso de abuso sexual que explotó hace algunos días por un hecho ocurrido durante la madrugada del domingo 3 de marzo en el hotel Hilton de San Miguel de Tucumán.

Para dicho procedimiento ante la Justicia tucumana, se esperaba la presencia de los cuatro jugadores del Fortín involucrados. Según reveló en las últimas horas, José María Molina, abogado defensor de Cufré y Osorio, ambos estarían en San Miguel de Tucumán para ponerse a disposición de la Justicia.

La verdad sobre la presunta fuga de José Florentín a Paraguay

Según pudo averiguar BOLAVIP, el abogado de José Florentín, Camilo Atim, aseguró que el jugador sigue Buenos Aires y, en las próximas horas, viajará a San Miguel de Tucumán para ponerse a disposición de la Justicia.

Cabe recordar que los cuatro jugadores de Vélez involucrados fueron separados del plantel profesional. Esto se debe a que el club activó el protocolo que tiene para casos de género, como es éste. Automáticamente, los futbolistas no formarán parte de los partidos que dispute el equipo de Quinteros hasta tanto no se aclare su situación judicial.

Por lo tanto, tanto Florentín como Sosa, Osorio y Cufré no estaban a disposición del técnico para el partido que el club de Liniers tendrá en el José Amalfitani este sábado 16 de marzo ante Instituto por la Copa de la Liga Profesional 2024.

Los chats entre Sebastián Sosa y la víctima que complican a José Florentín, Abiel Osorio y Braian Cufré

Los chats dejan muy mal parado el profesionalismo de Sebastián Sosa. En primer lugar, se contactó con la víctima y organizó el encuentro en la habitación 407 del hotel Hilton. La charla muestra cómo el arquero del Fortín logró convencerla de verse incluso con sus tres compañeros (Osorio, Cufré y Florentín). “Mientras no se desubiquen, no hay problema“, le respondió ella.

En un determinado momento de la charla, Sosa incluso llegó a preguntarle si no tenía más amigas para invitar, pero no tuvo respuesta positiva de la mujer. De hecho, ella dejó trascender que “estamos todas en pareja“.

Pasada la madrugada, la joven empieza a tomar rumbo para el hotel en donde logra acordar con Sosa una estrategia para poder entrar pasando totalmente desapercibida. Antes, el arquero de Vélez le pidió que compre coca y fernet, con pago mediante. Tras algunas dificultades como “los amigos de su ex“, quienes estaban en el casino (por donde logra entrar ella al hotel), se dio finalmente el encuentro.

No hay más mensajes de Whatsapp entre Sosa y la víctima terminando su diálogo a 00:40 horas, ya entrando el domingo 3 de marzo. El siguiente mensaje entre ambos se produjo 05:55 horas y en donde ella le pide al arquero que averigüe si el paraguayo (Florentín) “usó forro para ver si me tomo la pastilla o no“.

El uruguayo, más allá de quedar en averiguar, le pide que tome la pastilla. “Cuidate vos, primero vos y segundo vos“, le dijo el arquero. Tras la advertencia, la mujer le dijo: “Siento que me expuse de más y estoy angustiada. Me puse muy en pedo en ese momento“. Tras este ida y vuelta, la conversación queda ahí.

Lo último que trascendió respecto a los chats es lo ya trascendido. Primero, Sosa le habló a la joven para decirle que se tome la pastilla por lo hecho por su compañero paraguayo. La joven le reveló todo lo ocurrido. “Se fue a la mier**. Eso no se le hace a una mujer (…) Me agarraron entre los tres, uno por abajo de la cama y otro de parado. Fue terrible“, le detalló.

Sosa, quien presuntamente se quedó dormido y no fue parte del acto de abuso (algo confirmado por ella misma en los chats), dice quedarse “helado” por lo que le contaba la periodista abusada. Ella siguió con los detalles del abuso: “Estaba totalmente perdida. Me levanté y me cayó sangre por los tobillos. Tuve que ducharme. La cama con sangre. Encima después de todo lo que me hacen, me dejan plata. ¿Qué se pensaron, que me podían hacer lo que querían por esa miseria? Ni por una millonada“.

La abogada de la víctima pidió 20 años de cárcel para los involucrados

En declaraciones a los medios, la abogada de la víctima, Patricia Neme, ya había adelantado detalles de lo que había sucedido con su defendida y los jugadores de Vélez. Recalcó que irá hasta las últimas consecuencias con el caso y aseguró que pedirá la pena máxima para los cuatro jugadores en este tipo de casos de abuso: 20 años de prisión.