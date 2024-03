Se conocieron nuevos chats claves en la investigación por el caso de abuso sexual contra los cuatro jugadores de Vélez Sarsfield. Trascendió al detalle la conversación que tuvo como protagonistas al arquero Sebastián Sosa y a la víctima antes y después del presunto hecho en la madrugada del domingo 3 de marzo en un hotel en Tucumán.

Los jugadores del Fortín, Sebastián Sosa, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín, fueron denunciados por violación por una joven periodista deportiva, oriunda de la provincia de Tucumán. La mujer, en los últimos días, amplió su declaración ante la Justicia brindando detalles del caso.

A su vez, los futbolistas fueron separados preventivamente del plantel profesional de Vélez a la espera de una resolución de la Justicia. Recientemente, el juez Lucas Alfredo Taboada le prohibió la salida del país a los cuatro involucrados por el plazo de 90 días.

Pero, en medio de la investigación, el canal de noticias A24 reveló los chats entre Sebastián Sosa y la mujer denunciante. Es que el arquero de Vélez fue quien organizó el encuentro en el Hotel Hilton, donde se produjo el abuso. Estas conversaciones brindan detalles que dejan mal parado a los jugadores denunciados.

Los chats entre Sebastián Sosa y la víctima de abuso sexual

Los chats dejan muy mal parado el profesionalismo de Sebastián Sosa. En primer lugar, se contactó con la víctima y organizó el encuentro en la habitación 407 del hotel Hilton. La charla muestra cómo el arquero del Fortín logró convencerla de verse incluso con sus tres compañeros (Osorio, Cufré y Florentín). “Mientras no se desubiquen, no hay problema“, le respondió ella.

En un determinado momento de la charla, Sosa incluso llegó a preguntarle si no tenía más amigas para invitar, pero no tuvo respuesta positiva de la mujer. De hecho, ella dejó trascender que “estamos todas en pareja“.

Pasada la madrugada, la joven empieza a tomar rumbo para el hotel en donde logra acordar con Sosa una estrategia para poder entrar pasando totalmente desapercibida. Antes, el arquero de Vélez le pidió que compre coca y fernet, con pago mediante. Tras algunas dificultades como “los amigos de su ex“, quienes estaban en el casino (por donde logra entrar ella al hotel), se dio finalmente el encuentro.

No hay más mensajes de Whatsapp entre Sosa y la víctima terminando su diálogo a 00:40 horas, ya entrando el domingo 3 de marzo. El siguiente mensaje entre ambos se produjo 05:55 horas y en donde ella le pide al arquero que averigüe si el paraguayo (Florentín) “usó forro para ver si me tomo la pastilla o no“.

El uruguayo, más allá de quedar en averiguar, le pide que tome la pastilla. “Cuidate vos, primero vos y segundo vos“, le dijo el arquero. Tras la advertencia, la mujer le dijo: “Siento que me expuse de más y estoy angustiada. Me puse muy en pedo en ese momento“. Tras este ida y vuelta, la conversación queda ahí.

Lo último que trascendió respecto a los chats es lo ya trascendido. Primero, Sosa le habló a la joven para decirle que se tome la pastilla por lo hecho por su compañero paraguayo. La joven le reveló todo lo ocurrido. “Se fue a la mier**. Eso no se le hace a una mujer (…) Me agarraron entre los tres, uno por abajo de la cama y otro de parado. Fue terrible“, le detalló.

Sosa, quien presuntamente se quedó dormido y no fue parte del acto de abuso (algo confirmado por ella misma en los chats), dice quedarse “helado” por lo que le contaba la periodista abusada. Ella siguió con los detalles del abuso: “Estaba totalmente perdida. Me levanté y me cayó sangre por los tobillos. Tuve que ducharme. La cama con sangre. Encima después de todo lo que me hacen, me dejan plata. ¿Qué se pensaron, que me podían hacer lo que querían por esa miseria? Ni por una millonada“.

La abogada de la víctima pidió 20 años de cárcel para los involucrados

En declaraciones a los medios, la abogada de la víctima, Patricia Neme, ya había adelantado detalles de lo que había sucedido con su defendida y los jugadores de Vélez. Recalcó que irá hasta las últimas consecuencias con el caso y aseguró que pedirá la pena máxima para los cuatro jugadores en este tipo de casos de abuso: 20 años de prisión.