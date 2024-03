El caso de abuso sexual contra los cuatro jugadores de Vélez Sarsfield, Sebastián Sosa, Abiel Osorio, Braian Cufré y José Florentín, tendrá novedades importantes en los próximos días cuando se efectúe el proceso de la Cámara Gesell contra la presunta víctima, una mujer tucumana de 24 años. Mientras tanto, continúa la investigación.

En medio de todo esto, aparecieron las declaraciones de algunos abogados que representan a los futbolistas del Fortín. Uno de ellos es José María Molina, quien defiende los intereses de Osorio y Cufré, y reveló en las últimas horas algunos detalles trascendidos sobre el caso.

En primer lugar, aseguró que la víctima tuvo contradicciones en sus dos declaraciones ante la Justicia. No es un punto menor, teniendo en cuenta que son los primeros datos de la investigación. En este sentido, será importante la Cámara Gesell que se lleve a cabo el próximo lunes, a partir de las 09:30 horas en San Miguel de Tucumán.

Por otro lado, el letrado adelantó que el examen toxicológico realizado a la víctima dio “negativo“. Esto puede ser clave en la investigación, ya que la joven aseguró que los jugadores de Vélez la drogaron para llevar a cabo la presunta violación.

Abogado de Osorio y Cufré: “Mis clientes son inocentes”

Molina dialogó con Radio La Red en donde dio estos detalles sobre el caso y afirmó que sus defendidos no cometieron los actos de los que se los acusa. “Ellos niegan cualquier situación que los vincule con lo que denuncia la señorita (…) Es totalmente negativa la situación de que ellos hayan abusado de la denunciante“, comentó.

Según lo que contó este abogado, “la señorita va al lugar con Sosa, a sabiendas de que había tres o cuatro personas, no se consume ningún tipo de sustancias, sí algo de alcohol“. “Es totalmente la situación que me cuenta mi defendido de lo que sucedió adentro de la habitación de lo que ella denuncia“, insistió.

El letrado también reveló que los teléfonos celulares de Osorio y Cufré están a disposición de la Justicia desde el pasado lunes. “Ellos se pusieron a disposición de la justicia desde el primer momento y serán sometidos a cualquier medida de prueba que sea necesaria”, expresó.

Abogado de Sebastián Sosa: “Puede ir preso”

Lo que pueda suceder el próximo lunes en la realización de la Cámara Gesell será clave para el futuro judicial de los cuatro jugadores. Respecto a esto, uno de los abogados de Sebastián Sosa, Jorge Barrera, reveló que habrá consecuencias dependiendo de lo que arroje el resultado de dicha prueba.

“Desde el punto de vista técnico, Sosa puede ir preso el lunes. Eso no significa que pueda ser responsable. Acá lo que se va a decidir es si corre riesgo o no de ser sometido al proceso, no el grado de culpabilidad“, apuntó en una entrevista con Carve Deportiva, radio uruguaya (AM 1010).