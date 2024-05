El futuro de Ángel Di María es una incógnita. Su vínculo con Benfica finaliza en unos días y todavía no se sabe dónde jugará el campeón del mundo en la próxima temporada. Existe la posibilidad de extender su contrato con el elenco portugués por un año más y también se reflotó la chance que vuelva a Rosario Central, al menos para jugar por seis meses. Todavía no hay nada concreto, pero quien se refirió a esa posibilidad fue el Kily González, amigo de Angelito y ex compañero en el Canalla en la temporada 2006/07.

¿Qué dijo el Kily sobre el posible regreso de Angelito a Central?

“Tengo una relación muy especial con Ángel, hasta hoy mismo me hablé con él y no es para vender humo. Acá hay algo que hay que entender primero, como dice Miguel -Russo- ´son decisiones personales´, es claro que el deseo que tiene el hincha de Central y es que se ponga la camiseta de Central, pero sabés cuál es el problema, que él también desea eso. Debido a la locura que vivimos en nuestro país hace que en nuestro caso haya que replantearse la toma de decisión”, afirmó el Kily González en diálogo con ESPN.

Además, agregó: “Yo siempre le digo a él, lo voy a acompañar en la decisión que quiera y tome porque ante todo tiene a su familia y a su gente de confianza. Mientras que él esté feliz y su familia esté feliz, yo también lo voy a estar. Pero que a nadie le quepa ninguna duda que él se muere por ponerse la camiseta de Central, es el sueño que tiene desde que se fue. Ojalá pueda cumplirlo, es el anhelo que tengo, pero no puedo ser egoísta y pensar en lo que quiero yo y pensar en lo que realmente decide él”.

Di María debutó en Central y luego tuvo una exitosa carrera en Europa. (Foto: Prensa Rosario Central).

¿Central y después Inter Miami con Messi?

Según trascendió en las últimas horas, Ángel Di María jugaría los últimos seis meses de 2024 en Rosario Central y luego se mudaría a Miami para jugar en Inter con Lionel Messi y compañía. Cabe recordar que Angelito tenía en mente regresar al Canalla, pero que todo pasó a estar en duda por la difícil situación de inseguridad que atraviesa la ciudad santafesina.