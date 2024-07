La figura del Kun Agüero es muy importante para el mundo Independiente, más allá de que no logró regresar para defender la camiseta. Sin embargo, en cada momento que puede, vincula su vida a la institución de Avellaneda. Pero en este caso, hizo una grave denuncia de las situaciones que viven los juveniles de las inferiores.

Si bien no se encuentra trabajando dentro del Rojo, el ex delantero tiene a su hijo Benjamín haciendo sus primeras armas. Y tras recordar lo que fueron sus inicios en las formativas, se encargó de hacer pública una penosa circunstancia que le toca vivir a los más chicos: no tienen agua en el predio que el club posee en la ciudad de Wilde.

“Hace 6 meses que los chicos no se pueden bañar porque no tienen duchas. Benja piensa que es algo de ahora, pero le digo que es normal, hace 25 años pasa lo mismo. Mis mejores amigos, que son de la pensión de cuando estuve ahí, me dicen lo mismo”, reveló el Kun a través de una transmisión de stream. Pero no quedó allí, ya que ahondó en detalles y vinculó a un miembro de la Comisión Directiva.

Si bien no quiso revelar el nombre del directivo, el ex delantero de la Selección Argentina fue tajante: “Me pide camperas porque los chicos se cagan de frío, porque los chicos tienen que esperar afuera. No hay camperas, no hay nada”, manifestó. Y completó: “Después termina con que el chico se quiere ir del club, quiere ver si en otro club lo tratan mejor. Yo por suerte desde los 14 años estuve en tercera, tenía otro privilegio que quizás mis compañeros no tenían. Yo regalaba mis botines a mis compañeros en novena cuando tenia mi marca, que para ellos eran top”. Durísimo.

Sergio Agüero luciendo la camiseta de Independiente. (Foto: IMAGO)

El paso del Kun Agüero por Independiente

Fue el club con el que debutó como profesional, el 5 de julio de 2003. Y hasta que se marchó el 30 de mayo de 2006, el Kun Agüero completó un total de 56 partidos, 23 goles y 18 asistencias con la camiseta de Independiente. No conquistó títulos.

El Kun Agüero habló con Milei por las SAD en el fútbol argentino

Hace algunos meses, el Presidente de la República Argentina, Javier Milei, aseguró que dialogó con Sergio Agüero para que lo ayude a promulgar el arribo de las SAD en el fútbol argentino, y destacó que el ex delantero de la Selección Argentina es “una persona con una inteligencia para nada convencional, una profundidad analítica verdaderamente sorprendente y que entiende la naturaleza del planteo que hacemos”.