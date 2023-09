La fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional no es una más en el calendario de los equipos de primera división, ya que la misma tiene un gusto distinto al ser la fecha de los clásicos, con varios encuentros que tendrán un condimento extra por el pasar de cada conjunto.

Boca vs River, Racing vs Independiente, San Lorenzo vs Huracán, Estudiantes vs Gimnasia, y Rosario Central vs Newell’s entre otros, son los partidos que animarán esta fecha, que se llevará a cabo desde el viernes 29 con Tigre vs Vélez, hasta el lunes 2 de octubre, con Atlético Tucumán vs Central Córdoba como cierre.

Referido a esta particular jornada, el reconocido astrólogo hincha de Boca, Giorgio Armas, hizo un fuerte posteo en su cuenta de Twitter, en el que si bien no dio resultados explicó que la “Fecha de clásicos = Polemicas, expulsiones y lesiones…”.

Días previos a lo que será el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera, que agarra al equipo de Almirón en medio de la llave contra Palmeiras por Copa Libertadores, vaticinó que “Boca no perderá con River en la Bombonera”.

Días, horarios y TV de la “fecha de los clásicos” de la Copa de la Liga 2023:

Viernes 29 de septiembre:

Tigre vs. Vélez: 20.00 horas por TNT Sports.

Sábado 30 de septiembre:

Arsenal vs. Defensa y Justicia: 11.00 horas por ESPN Premium.

11.00 horas por ESPN Premium. San Lorenzo vs. Huracán: 16.00 horas por TNT Sports.

16.00 horas por TNT Sports. Rosario Central vs. Newell’s: 16.30 horas por ESPN Premium.

16.30 horas por ESPN Premium. Racing vs. Independiente: 19.00 horas por TNT Sports y ESPN Premium.

19.00 horas por TNT Sports y ESPN Premium. Banfield vs. Lanús: 21.30 horas por TNT Sports.

Domingo 1° de octubre:

Boca vs. River: 14.00 horas por TNT Sports y ESPN Premium.

14.00 horas por TNT Sports y ESPN Premium. Colón vs. Unión: 16.30 horas por ESPN Premium.

16.30 horas por ESPN Premium. Estudiantes vs. Gimnasia: 17.00 horas por TNT Sports.

17.00 horas por TNT Sports. Talleres vs. Belgrano: 18.45 horas por ESPN Premium.

Lunes 2 de octubre:

Barracas Central vs. Sarmiento: 18.30 horas por TNT Sports.

18.30 horas por TNT Sports. Godoy Cruz vs. Instituto: 18.30 horas por ESPN Premium.

18.30 horas por ESPN Premium. Platense vs. Argentinos: 21.00 horas por ESPN Premium.

21.00 horas por ESPN Premium. Atlético Tucumán vs. Central Córdoba: 21.30 horas por TNT Sports.

Árbitros para la fecha 7 de la Copa de la Liga