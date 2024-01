El Independiente de Carlos Tevez se armó para pelear el campeonato e inició por la buena senda su andar en la Copa de la Liga, imponiéndose 1-0 en condición de visitante al recientemente ascendido Independiente Rivadavia de Mendoza. El gol del triunfo no lo firmó ninguno de esos refuerzos que llegaron para jerarquizar el plantel del Rojo, sino el defensor Ayrton Costa, surgido de las divisiones inferiores del club y resiliente tras un 2023 muy difícil que le tocó atravesar a nivel personal.

El gol, tercero para él con el club, fue un desahogo para el equipo, para el cuerpo técnico y especialmente a nivel personal. Se notó en el grito, poderoso, y en los puños apretados. Pero también dio lugar, segundos después, a la dedicatoria al cielo que hizo el futbolista de 24 años y que tiene una dura historia detrás.

Así como 2023 representó para Costa el año en que finalmente logró afianzarse en Independiente, tras pasar a préstamo por Platense, también lo golpeó con la perdida de su primo a días de las fiestas de fin de año. El 14 de diciembre, Daniel Costa, de 49 años, fue asesinado en Quilmes cuando intentó evitar que le robaran la moto, recibiendo un disparo en el pecho.

“Descansá en paz”, había escrito el futbolista en una historia que compartió desde su cuenta de Instagram con una foto que los mostraba a ambos, justo cuando se encontraba de vacaciones en Brasil. No fue la única pérdida que el jugador sufrió en 2023, porque a inicios de año había fallecido su padre, al que apodaban Pelé. “Llegó el momento más triste de mi vida. Nunca imaginé que iba a vivir esto… Muy triste porque pasaron cosas que no nos merecíamos. Siento que no pudimos disfrutar mucho… Voy a llevar un vacío gigante. ¡Nos dejastes solitos viejito lindo! Se me va hacer muy difícil seguir sin vos con la adoración que siento por vos y la que vos sentías por mí. Te voy amar toda la vida… Voy a jugar con el corazón, como vos me decías que lo haga. Me quedo tranquilo por que me dijiste que estabas orgulloso de mí. Me hubiese gustado que las cosas sean distintas. Voy a cuidar a mami y al cabezón, vos cuídanos desde donde estés. Pelé, el negro costa de la Villa Itatí”, le había escrito como dedicatoria.

Las palabras de Tevez para Costa

Detrás de la dedicatoria al cielo de Ayrton Costa hay dos pérdidas que lo obligaron a fortalecerse, sintiéndose a temprana edad a ser sostén de una familia que, al igual que él, ya no será la misma. Lo sabe Carlos Tevez, que atravesó el proceso junto a él desde su rol de entrenador que siempre lo encuentra sensible a tales situaciones.

“Me pone muy feliz por Ayrton. Además hoy es el cumpleaños de la madre, así que más feliz. No la pasó bien el año pasado. Ahora había arrancado con que no iba a poder ir a la pretemporada, por el tema de la Visa, que tenía un problema. Una de las ventajas que tuvimos de no poder viajar fue que Ayrton trabajó con nosotros y está muy bien. Me pone muy contento por él”, expresó El Apache en conferencia de prensa.

Los números de Ayrton Costa en Independiente

Con una cesión en Platense de por medio, el defensor de 24 años lleva disputados 54 partidos oficiales con la camiseta de Independiente, en los que aportó 3 goles. Su debut como profesional había tenido lugar en diciembre de 2020, siendo alineado como titular por Lucas Pusineri en un partido que terminó con triunfo ante Defensa y Justicia.