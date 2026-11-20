Gemini determinó quién será el clasificado a los cuartos de final del certamen local.

En el Estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura, el próximo domingo River recibe a Lanús en búsqueda de lograr una victoria que le permita clasificar a los cuartos de final, y así seguir con chances de ganar un título en el cierre de la temporada.

El elenco comandado por Leonardo Ponzio, viene de vencer 2 a 0 a Aldosivi en su última presentación por la fase de grupos y está obligado a ser campeón para jugar la próxima Copa Libertadores. En este sentido, el DT no podrá contar con Gonzalo Montiel, suspendido por una fecha más.

Lanús, por su parte, quedó en la quinta posición de su grupo y clasificó a la próxima Copa Sudamericana. En su última presentación, igualó 1 a 1 con Central Córdoba de Santiago del Estero y no pudo superar a Defensa y Justicia para quedar más arriba en la tabla.

De cara a este encuentro, Bolavip le pidió a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, que haga una predicción respecto a cómo saldrá este encuentro. La misma fue clara: el ganador será River, que se quedará con la victoria por 2 a 1, tras sufrir el empate rival.

La IA predijo cómo saldrá River vs. Lanús

Resultado Final Simulado: River Plate 2 – 1 Lanús (River avanza a los cuartos de final)

El desarrollo en los 90 minutos:

1-0 (Minuto 19): River impone condiciones desde el arranque en el Estadio Monumental y abre el marcador temprano. Tras una recuperación rápida de Arambarri en la mitad de la cancha, Almada recibe con espacio en tres cuartos y filtra un pase quirúrgico para Lucas Beltrán, quien controla orientado dentro del área y define con un derechazo cruzado ante la salida de Losada.

River impone condiciones desde el arranque en el Estadio Monumental y abre el marcador temprano. Tras una recuperación rápida de Arambarri en la mitad de la cancha, Almada recibe con espacio en tres cuartos y filtra un pase quirúrgico para Lucas Beltrán, quien controla orientado dentro del área y define con un derechazo cruzado ante la salida de Losada. 1-1 (Minuto 52): Lanús reacciona en el inicio del complemento apostando al contragolpe. Marcelino Moreno rompe líneas a pura velocidad por el sector izquierdo y envía un buscapié rasante al corazón del área chica, donde Alan Wlk se anticipa a la marca de Otamendi para empujar el balón de primera y decretar la igualdad transitoria.

Lanús reacciona en el inicio del complemento apostando al contragolpe. Marcelino Moreno rompe líneas a pura velocidad por el sector izquierdo y envía un buscapié rasante al corazón del área chica, donde Alan Wlk se anticipa a la marca de Otamendi para empujar el balón de primera y decretar la igualdad transitoria. 2-1 (Minuto 77): Desnivel decisivo para el equipo dirigido por Leonardo Ponzio en el tramo final de los octavos de final. González se proyecta por la banda derecha, combina en pared con Correa y saca un centro teledirigido hacia el segundo palo; allí aparece Borré, ingresado desde el banco, para conectar un cabezazo letal contra el poste izquierdo y sellar la clasificación millonaria.

Datos clave

River Plate enfrentará a Lanús el domingo en el Estadio Monumental por octavos de final.

enfrentará a el en el por octavos de final. La predicción de Gemini anticipa un triunfo de River por 2 a 1 ante Lanús.

anticipa un triunfo de ante Lanús. Leonardo Ponzio no contará con Gonzalo Montiel, quien continúa suspendido por una fecha más.