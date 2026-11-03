Tras el Superclásico, la Inteligencia Artificial adelantó el resultado de River ante Aldosivi

En medio de grandes polémicas y de una fuerte necesidad del conjunto Millonario, la IA proporcionó un pronóstico contundente.

Todavía retumban las acciones de un Superclásico netamente polémico entre Boca Juniors y River Plate, el cual derivó en una victoria por la mínima diferencia de los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena. Sin embargo, el Millonario no tiene tiempo para seguir lamentándose, ya que debe dar vuelta la página y tratar de recuperarse inminentemente.

En medio de ese panorama, este jueves, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026, los de Leonardo Ponzio visitarán al recientemente descendido Aldosivi en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. Lo harán con la obligación de hacerse con los tres puntos para quedar bien parados de cara a los octavos de final.

Así las cosas, la Inteligencia Artificial volvió a aparecer en escena para despacharse con un pronóstico contundente de cara a este partido. Gemini no tuvo demasiadas dudas y brindó detalles sobre lo que puede llegar a pasar en el cotejo correspondiente a la Fecha 16 de la presente temporada de la máxima categoría del fútbol argentino.

La IA pronóstico el resultado de Aldosivi vs. River

“Tras el golpe anímico que supuso la derrota por 1-0 en el Superclásico ante Boca Juniors, el equipo de Leonardo Ponzio llega con la obligación absoluta de dar vuelta la página y sumar de a tres. River tiene la jerarquía individual y el peso estadístico para imponerse como visitante, canalizando la bronca del Superclásico en una victoria contundente frente a un rival sumamente irregular”, comenzó señalando la IA.

“Mi pronóstico exacto para este jueves 5 de noviembre es un triunfo de River Plate por 3 a 1 sobre Aldosivi en Mar del Plata. Ángel Correa se despachará con un doblete capitalizando los espacios en el área rival y Thiago Almada sellará el marcador con un remate de media distancia. Andrés Vombergar descontará para el local”, completó.

¿Cuándo se juega Aldosivi vs. River?

El partido entre Aldosivi vs. River Plate, correspondiente a la Fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, se llevará a cabo el próximo jueves 5 de noviembre, desde las 15 horas, en el Estadio José María Minella de Mar del Plata.

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