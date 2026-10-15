La Inteligencia Artificial adelantó el resultado de Boca – Talleres por el Torneo Clausura 2026

Este viernes por la noche, Boca recibe a Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en La Bombonera es determinante para la Tabla Anual y más aún de cara a la recta final de la temporada. En ese contexto, BOLAVIP le consultó a la Inteligencia Artificial para conocer de antemano el resultado final.

Cabe recordar que el Xeneize viene de perder 1-0 ante Vasco da Gama por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y este martes debe viajar a Brasil a dar vuelta la serie en el Estadio Maracaná, por lo que guardará algunos titulares. En contraparte, el Matador ganó 1 de los últimos 9 encuentros que disputó y busca cambiar la cara.

La Inteligencia Artificial.

El pronóstico de la IA en Boca – Talleres

Lo cierto es que la Inteligencia Artificial no titubeó y reveló: “Será un primer tiempo con Boca como protagonista, intentando manejar la pelota y aprovechar la localía para instalarse en campo rival“. En ese sentido, le puso aún más condimento y agregó: “Talleres intentará cerrar los espacios y aprovechar las transiciones rápidas para sorprender“.

Inmediatamente después, dejó la incertidumbre de lado y fue contundente. “Resultado final: Boca 2-0 Talleres”, sentenció la novedosa herramienta. No conforme con esa revelación, redobló la apuesta y confesó los autores de los goles. “Miguel Merentiel (Boca) y Ángel Romero (Boca)”, aseguró sin dudar la nueva tecnología.

Miguel Merentiel, delantero uruguayo de Boca. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, la Inteligencia Artificial amplió su discurso al respecto y dejó una conclusión final. “El Xeneize tiene mejores argumentos para controlar el partido en La Bombonera y enfrenta a un rival que atraviesa una campaña muy floja, por lo que cuenta con ventaja para resolverlo”, culminó el adelanto de la flamante herramienta.