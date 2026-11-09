La IA predijo cómo saldrá Boca vs. Banfield por las semifinales de la Copa Argentina y quiénes harán los goles

El Xeneize y el Taladro se juegan el pasaje a la gran final del certamen nacional.

El plantel de Boca Juniors aprovechó el fin de semana para celebrar la conquista de la Tabla Anual, pero volvió al trabajo de cara a lo que viene: las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield. Platense espera por el vencedor y el Xeneize quiere pelear por otra estrella en este semestre.

El encuentro se desarrollará el próximo sábado en Mendoza y Rodolfo Arruabarrena ya busca al equipo que intentará dejar en el camino al Taladro, que solo tiene esta competencia por delante tras haber sido eliminado del Torneo Clausura 2026.

En ese contexto, BOLAVIP le pidió a la Inteligencia Artificial de Gemini que se ponga en los zapatos de un experto pronosticador deportivo para adelantar cómo podría salir este enfrentamiento para conocer al rival del Calamar.

En esta oportunidad, la IA se inclinó por Boca, que continuaría con festejos en este tramo decisivo del semestre. Gemini pronosticó un 2-0 para el club de la Ribera, por lo que todo se definiría en los 90 minutos, sin necesidad de la tanda de penales.

La IA pronosticó una victoria para Boca: los goles

Valencia y Merentiel, goleadores de Boca. (Foto: Getty)

Primer gol (42′): Miguel Merentiel . Es el actual máximo goleador de Boca en 2026 con 15 tantos y concentra la mayor cuota de Goles Esperados (xG) del equipo de Rodolfo Arruabarrena. La anotación ocurre en el tramo final del primer tiempo, el punto exacto donde las métricas de contención del bloque bajo armado por Pedro Troglio comienzan a ceder por desgaste físico.

. Es el actual máximo goleador de Boca en 2026 con 15 tantos y concentra la mayor cuota de Goles Esperados (xG) del equipo de Rodolfo Arruabarrena. La anotación ocurre en el tramo final del primer tiempo, el punto exacto donde las métricas de contención del bloque bajo armado por Pedro Troglio comienzan a ceder por desgaste físico. Segundo gol (81′): Enner Valencia. Es el especialista y goleador del Xeneize en esta edición de la Copa Argentina (3 tantos). El gol se da producto de una transición rápida, aprovechando la ventana de máxima exposición de Banfield al tener que adelantar líneas y desarmar su esquema para buscar el empate.

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El cuadro de la Copa Argentina 2026

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