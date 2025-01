El jugador de Racing que no se presentó a la pretemporada y será sancionado

Tras un año inolvidable, Racing comenzó la pretemporada buscando un 2025 aún mejor. Con Gustavo Costas a la cabeza, el plantel de la Academia inició con la puesta a punto de cara a una temporada que lo tendrá compitiendo tanto en el ámbito local como en la Copa Libertadores. En este regreso, hubo una ausencia importante.

Un importante grupo de futbolistas se presentó para iniciar los trabajos bajo las órdenes del cuerpo técnico, entre ellos, Juan Fernando Quintero, mientras busca resolver su salida. En contraparte, quien no estuvo a diposición del DT fue Johan Carbonero.

El colombiano, que había pedido ser transferido en este mercado de pases, decidió no asistir al primer entrenamiento del 2025. Al no estar autorizado, la dirigencia de la Academia sancionará al ex-Gimnasia, que deberá presentarse este sábado.

Carbonero buscaba una salida en este verano, pero el club de Avellaneda solo se desprenderá de él si llega una buena oferta de transferencia. Hasta el momento, solo llegaron propuestas de préstamo, algo que la directiva encabezada por Diego Milito no está dispuesta a aceptar.

Roger Martínez, el otro ausente

Otro que no estuvo fue Roger Martínez, aunque su situación es diferente. El delantero no acordó la renovación de su contrato, que se terminó el pasado 31 de diciembre. Por este motivo, el autor del gol que liquidó la final de la Copa Sudamericana no llegó al predio.

El atacante ya es jugador libre y tiene una nueva oferta en su poder para continuar defendiendo la camiseta de la Academia. Sin embargo, en Avellaneda saben que el futbolista tiene propuestas superiores desde lo económico en su poder.

Arabia Saudita parece ser el próximo destino para el atacante, que también tiene posibilidades de jugar en Emiratos Árabes Unidos, Colombia y Brasil. Todo se definirá con el correr de los días.

