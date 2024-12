Diego Milito está atravesando unos días bastante complicados como nuevo presidente de Racing, dado a que no logra concretar la renovación de Roger Martínez. Pero en las últimas horas, quien se le plantó fue Adrián Martínez, el gran goleador que convirtió 30 tantos a lo largo de todo el año, y que 10 de ellos fueron para ser el máximo artillero de la Copa Sudamericana, certamen que se quedaron en noviembre pasado.

Maravilla Martínez fue buscado por América de Cali, pero Milito rechazó la oferta que llegó a las oficinas racinguistas. Sin embargo, el ex Instituto viene peleando por un aumento salarial, algo que ya había dialogado con Víctor Blanco durante la anterior gestión, pero tampoco recibió una respuesta. Pero sí apareció otra propuesta, que también fue rechazada.

Según pudo saber BOLAVIP, desde Al-Taawon acercaron un importe de 6 millones de dólares para llevarse al oriundo de Campana, pero como no convencieron económicamente a Racing, desde la dirigencia rechazaron la posibilidad de que se marche. Y ante esta situación, llegó el reclamo público en La Noche de Mirtha.

El delantero de 32 años fue uno de los invitados al programa que realiza la mítica conductora argentina, y con respecto a su futuro fue más que claro: “Hasta ahora me llamó Sebastián Saja, me tiene que llamar Milito y ver…”. Como aún no percibió la mejora salarial, Maravilla presiona por todas las vías posibles. Incluso, así lo hizo previo a los partidos ante Central Córdoba y River, correspondientes a la última Liga Profesional, donde acusó una lesión para mostrar su disconformidad con la decisión que había tomado la dirigencia de aquel entonces.

Adrián Martínez puede irse de Racing. (Getty Images)

“En lo personal, yo estoy pensando en que el fútbol un día se va a terminar. Disfruto el proceso, pero el tiempo pasa. Este es un trabajo que te obliga a estar mucho tiempo lejos de tu familia, perderte fechas… Yo lo tengo claro: si estuviera bien económicamente, quizás no jugaría más“, resaltó Maravilla Martínez para brindar más detalles de lo que espera del lado de la dirigencia de Racing.

Como no lo quieren perder, se reunirán con su representante. Pero saben que no será sencillo, porque en Arabia Saudita le proponen un contrato que triplicaría su actual salario. Con esa carta, juega la mano. Pero los directivos tratarán de contrarrestar el ataque del 9, dado a que es muy importante para Gustavo Costas y desean tenerlo en el próximo año.

Maravilla Martínez reveló de qué cuadro es

Así como el delantero de Racing se encargó de plasmar su situación personal con respecto a lo que se viene para su futuro, también destacó que es hincha de River, pero que no lo vive con la misma pasión que aquellos que concurren al Monumental para alentar al equipo.

“Mi familia es toda de River. Yo también, pero no soy fanático”, resaltó Maravilla Martínez, que también dejó en claro que jamás podría jugar en Independiente: “Eso es algo que respeté toda mi carrera, no puedo jugar en el rival del club que me dio de comer. Recibí ofertas para pasarme a Talleres (NdR: cuando estaba en Instituto) y dije que no“.

