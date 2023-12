Consumada la eliminación de Racing de la Copa de la Liga Profesional luego de caer ante Rosario Central en la definición por penales que tuvo lugar tras la igualdad 2-2 en el tiempo de juego reglamentario, Juan Fernando Quintero no quiso dar mayores detalles sobre su futuro y no tardaron en reinstalarse los rumores que lo situaron como objetivo de Marcelo Gallardo para reforzar a Al Ittihad.

Sin embargo, la indefinición del colombiano se debió a que no quiso hacer otra expresión más contundente cuando las sensaciones de la eliminación todavía estaban a flor de piel. Sí lo hizo horas más tarde, en una entrevista que concedió a la edición colombiana del Diario As y fue allí que dio mayor tranquilidad a los hinchas de La Academia.

Consultado sobre una posible llamada de Gallardo para invitarlo a formar parte de su nuevo proyecto deportivo en el fútbol árabe, respondió: “Todo el mundo sabe la amistad que tengo con él y eso no es un secreto. Cada quien está haciendo su trabajo. Hoy estoy feliz en Racing y hablar de eso no tiene sentido”.

Tras las primeras declaraciones que generaron incertidumbre, Juanfer ya había dado pistas desde sus redes sociales de la intención de continuar ligado a La Academia: “Volvemos… Y volveremos más fuertes”, había escrito ayer en una historia que compartió con sus seguidores en Instagram.

Y también profundizó sobre ello en la entrevista: “Uno siempre se inclina más por el tema deportivo y la verdad que Racing me incentivó. Estoy muy contento acá, después de lo que había pasado con River. Estoy muy agradecido”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Juanfer con Racing?

En su arribo a La Academia en agosto de este año, procedente de Junior de Barranquilla, Juan Fernando Quintero firmó un contrato hasta diciembre de 2025. Su futuro, sin embargo, podría depender de la existencia o no de una oferta que resulte tentadora desde lo económico para una directiva que pagó poco más de tres millones y medio de dólares por su pase. Está claro que en el fútbol árabe podrían superar ese monto si Gallardo realmente quiere contar con él colombiano y en ese caso será el jugador el que tenga la decisión final sobre su futuro.

El mensaje de Guido Glait a Juanfer tras la eliminación de Racing

Quien celebró no haber tenido que soportar el morbo de un enfrentamiento ante River ni sufrir el talento del colombiano fue Guido Glait, periodista que no tiene ningún pudor en expresar y reivindicar su fanatismo por El Millonario. “Gracias destino. Se me hubiera caído alguna lágrima de verlo enfrente”, escribió en su cuenta de Twitter acompañando una foto de Juanfer con la camiseta del Millonario, poco después de la eliminación de Racing a manos de Rosario Central en la Copa de la Liga.

River no es opción

Aunque muchos hinchas de River se repiten en el pedido de recuperar a Juan Fernando Quintero, hay dos grandes obstáculos para pensar en ese regreso. En primer lugar, que la directiva no estaría dispuesta a pagar más de tres millones de dólares por un futbolista al que ya dejó salir y que ya cuenta con 30 años. Por otro lado, porque fue el actual entrenador del equipo Martín Demichelis quien no hizo ni el más mínimo gesto de voluntad para evitar su salida.