Juan Fernando Quintero no logró cumplir los objetivos deportivos con los que se había ilusionado a su llegada a Racing procedente de Junior de Barranquilla, porque a la eliminación en los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores a manos de Boca le siguió este domingo la eliminación también en cuartos de la Copa de la Liga, tras perder en la definición por penales ante Rosario Central.

El colombiano fue figura y marcó el agónico gol del empate 2-2 en el séptimo minuto de adición que forzó la definición desde los 12 pasos, en la que también convirtió, pero no pudo ayudar a mantener en competencia a La Academia y su futuro ya sin competencia oficial este año se volvió una verdadera incógnita.

“Yo estoy en Racing, es lo que más importa. Quiero defender este equipo. Siempre. Siempre se especula, pero hay cosas que yo no controlo. Sería una falta de respeto decir que me voy cuando hoy me siento triste”, expresó el colombiano al ser consultado sobre su continuidad luego de consumada la eliminación.

Pero más allá del compromiso asumido, la incertidumbre que existe en La Academia respecto a quién podría ser su entrenador para 2024 es algo que tiene preocupado a Juanfer. “Yo no sé si mi continuidad está asegurada para 2024. Es extraña la situación de no saber qué DT va a venir. Se especula todos los días con un entrenador nuevo”, había dicho semanas atrás sobre una situación que continúa sin definirse.

La posibilidad de que Quintero no continúa en Racing tiene expectantes a muchos hinchas de River que anhelan su regreso, aunque si se tiene en cuenta que Martín Demichelis no hizo nada para retenerlo cuando asumió como DT a inicios de año, se hace difícil pensar en esa vuelta mientras no haya cambios en el cuerpo técnico. Quien sacó lo mejor de Juanfer en River es Marcelo Gallardo, que se rumoreó querría contar con él para comenzar a darle un sello personal a Al Ittihad, equipo con el que recientemente inició una exótica y multimillonaria aventura en el fútbol de Arabia Saudita.

Grazzini se ofreció a seguir en Racing

Sin avances en la búsqueda de un nuevo entrenador para La Academia, quien actualmente se desempeña como interino, Sebastián Grazzini, dejó en claro más de una vez que está dispuesto a dar una mano el tiempo que lo necesiten. “Siempre dije que estaba para dar una mano y aceptaré la decisión que tomen”, comentó tras la eliminación ante Rosario Central.

Y agregó: “Asumimos en un momento muy difícil y pudimos cumplir los objetivos. Soñábamos con pelear porque en líneas generales Racing jugó bien. Hoy no perdimos, no pudimos pasar por penales. Este equipo fue siempre al frente y el balance es positivo”.

El mensaje de Guido Glait a Juanfer tras la eliminación de Racing

Quien celebró no haber tenido que soportar el morbo de un enfrentamiento ni sufrir el talento del colombiano fue Guido Glait, periodista que no tiene ningún pudor en expresar y reivindicar su fanatismo por River. “Gracias destino. Se me hubiera caído alguna lágrima de verlo enfrente”, escribió en su cuenta de Twitter acompañando una foto de Juanfer con la camiseta del Millonario, poco después de la eliminación de Racing a manos de Rosario Central en la Copa de la Liga.