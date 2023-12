La revelación de Palermo: "Fui a la cancha de River y me sentí respetado"

Platense fue, sin lugar a dudas, la principal revelación de la pasada edición de la Copa de la Liga Profesional. Es que el Calamar, acostumbrado a pelear por la permanencia, dejó a propios y extraños con la boca abierta al alcanzar la gran final del mencionado certamen, cayendo por la mínima diferencia ante Rosario Central en el juego decisivo.

En ese contexto, Martín Palermo, su director técnico en dicho certamen, fue fuertemente elogiado desde todos los costados. Inclusive, el Titán fue el entrenador elegido por la lista opositora compuesta por Andrés Ibarra y Mauricio Macri pensando en las elecciones presidenciales de Boca Juniors, club donde es el máximo anotador histórico.

Sin embargo, quien se impuso en las votaciones fue la nómina del oficialismo integrada por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal, por lo que Palermo, que tomó la determinación de no extender su estadía en la institución Marrón, quedó automáticamente sin chances de ser el próximo director técnico de Boca. ¿El elegido? Diego Martínez.

Inclusive, el propio estratega que también supo comandar a Godoy Cruz de Mendoza, Arsenal de Sarandí, Unión Española, Pachuca, Curicó Unido y Aldosivi de Mar del Plata supo exteriorizar que quedó muy dolido por algunas acusaciones al presentarse en las elecciones de Boca. Fundamentalmente porque supieron decirle “traidor”.

En contrapartida, este jueves, en declaraciones brindadas al programa ‘F12’, por ‘ESPN’, el director técnico de 50 años de edad compartió sus sensaciones acerca de la experiencia que tuvo visitando el Estadio Monumental de River Plate como cabeza del banco de suplentes de Platense. Y, a diferencia de lo que esperaban muchos, la misma fue buena.

“Con el correr de los años, eso es lo que más voy a disfrutar en la calle. Disfruto ese reconocimiento, ese agradecimiento de la gente. No hay camiseta”, comenzó exteriorizando Palermo, dando a entender que, en la vida cotidiana, recibe la aprobación de todo el mundo del fútbol, independientemente del club por el que simpaticen los individuos en cuestión.

“Fui a la cancha de River, y, más allá de que hubo algunos silbidos, la verdad que me sentí respetado. No me sentí incómodo. Cuando estaba en el banco de suplentes hubo unos silbidos, que seguramente es lo normal, pero nada más”, completó al respecto el exdelantero que supo romper redes en Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, Villarreal, Real Betis y Deportivo Alavés.

Platense, a nada de un momento histórico

El sábado pasado, Platense estuvo a un paso de coronarse campeón por primera vez en su historia de la mano de Martín Palermo. Es que jamás pudo cosechar un título.

Los números de Palermo en Platense

Al frente de la dirección técnica de Platense, Martín Palermo diagramó un 43,48% de efectividad: fueron 15 victorias, 15 empates y 16 derrotas en 46 compromisos oficiales.