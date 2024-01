A falta de días para que cierre el mercado de pases, River lanza sus últimas cartas frente a un plantel diezmado por las lesiones y el nombre de Rodrigo Villagra se terminó convirtiendo en una de las novelas del verano.

“Colgado” en Talleres de Córdoba por sus intenciones de ser vendido, el mediocampista se volvió la gran obsesión de River para reforzar un puesto en el que la partida de Enzo Pérez dejó una importante sangría.

Y ante esto, Andrés Fassi, presidente de Talleres, se plantó y le puso un precio elevadísimo al volante. Desde River llegaron a ofertar 8 millones de dólares por su pase, pero en Córdoba no quisieron saber nada, Villagra se plantó y así terminó apartado del plantel esperando a que se resuelva la situación.

Con este panorama, en las últimas horas, fuentes cercanas al jugador confirmaron a Bolavip que la relación entre Fassi y Villagra está rota y basta con ver el diálogo entre ellos para tomar dimensión de esto.

“Ya me cagaste lo de México. Si no me vendés a River, nos tenemos que agarrar a piñas”, fue lo que le habría dicho Rodrigo Villagra a Andrés Fassi (presidente de Talleres) para hacerle saber -a su manera- que su pase al Millonario tiene que hacerse sí o sí en los próximos días.

La versión de Fassi sobre el entredicho con Villagra

Ante esto, Bolavip se comunicó con el presidente de Talleres, que desestimó esta frase y aseguró: “Seamos serios. Ésta es una negociación y tengo la responsabilidad de tomar la mejor decisión para el club y el jugador”.

“Todo lo demás lo inventan”, concluyó Fassi, quien sabe que el mercado cierra este viernes a las 20 y el tiempo corre en contra de las intenciones del Millonario.

Además de la millonaria oferta económica de River por Villagra, en la oferta también entrarían porcentajes de Federico Girotti y Alex Vigo, por lo que se trataría de una operación importantísima. ¿Llegará a buen puerto?