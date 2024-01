River está moviéndose fuerte en el cierre del mercado de pases en la Liga Profesional. Las prioridades estuvieron claras y, con el objetivo de cerrar a un mediocampista central y un lateral derecho, los apuntados fueron Rodrigo Villagra (Talleres) y Agustín Sant’Anna (Defensa y Justicia) respectivamente.

El libro de pases cierra este viernes 2 de febrero y el Millonario pisó el acelerador. Por el lado del jugador de la “T”, desde Núñez llegaron a ofrecer alrededor de 8 millones de dólares para quedarse con Villagra, pero en Córdoba dilataron las negociaciones y el mediocampista finalmente se plantó.

“Ya me cagaste lo de México. Si no me vendés a River, nos tenemos que agarrar a piñas”, fue lo que le habría dicho Rodrigo Villagra a Andrés Fassi (presidente de Talleres) para hacerle saber -a su manera- que su pase al Millonario tiene que hacerse sí o sí en los próximos días.

Sant’Anna, por su parte, apeló a la emotividad para intentar persuadir al Halcón puertas para adentro para que lo dejen marcharse al conjunto que dirige Martín Demichelis antes de la fecha límite del mercado en la Liga Profesional.

Un día antes del partido entre Defensa y Justicia y Godoy Cruz, el lateral uruguayo tuvo una charla privada con su entrenador, Julio Vaccari, en la cual le relató entre lágrimas su historia de vida y le explicó por qué el combinado de Varela debe aceptar la oferta de River.

Dos estrategias distintas, un mismo objetivo: ponerse la camiseta del Millonario la próxima semana y jugar la CONMEBOL Libertadores en Núñez, el sueño de ambos futbolistas para lo que queda de mercado en la LPF.

El tercer refuerzo que busca River antes del cierre del mercado

Así como negocia por Villagra y Sant’Anna, River también quiere cerrar a su centrodelantero estrella, Luciano Rodríguez. Tras la buena experiencia que tuvo el Millonario con el Liverpool de Uruguay en la sociedad que formó para vender a Nicolás De La Cruz a Flamengo, desde Núñez pretenden repetir el procedimiento.

La primera propuesta de River por el atacante charrúa fue de 8 millones de dólares por el 60% del pase, pero el Liverpool pretende 10 millones en moneda extranjera. Las partes se volverán a juntar únicamente si Rodríguez no es vendido a Europa después del 31 de enero y en Núñez hay expectativa.