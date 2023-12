Gran parte de Santa Fe está a la expectativa por el futuro de Colón. El Sabalero, condenado a jugar la Primera Nacional luego de haber caído en el desempate ante Gimnasia, hizo una presentación formal pidiendo la nulidad del descenso. AFA aceptó el pedido y la pelota la tiene el Tribunal de Disciplina.

Dentro de una semana saldrá la respuesta oficial de las autoridades, que deberán definir si el conjunto de Santa Fe se queda en la Liga Profesional o si jugará en la Segunda División del Fútbol Argentino. Gastón Edul adelantó cuál será la decisión final.

“Se va a mantener el descenso de Colón. No va a haber marcha atrás”, confirmó el periodista en su cuenta de Twitter. De esta manera, el Negro tendrá que jugar en la segunda categoría del fútbol argentino y queda totalmente descartada la chance de que haya 29 equipos en Primera.

Los argumentos de Colón

Uno de los argumentos presentados por el club es que el cambio de reglamento (pasar de 3 a 2 descensos) se hizo con el campeonato empezado. Además, dicha modificación se aprobó por Asamblea y no por Comité Ejecutivo. Además, señalan que nunca se aclaró formalmente qué iba a suceder si el último de la tabla general era el mismo de los promedios, algo que terminó sucediendo con Arsenal.

Los equipos que jugarán la Primera Nacional

Quedaron definidos todos los rivales que tendrá el Sabalero en la Primera Nacional, que estará conformada por 38 equipos:

Agropecuario, Aldosivi, All Boys, Almagro, Almirante Brown, Alvarado, Arsenal, Atlanta, Atlético Rafaela, Brown de Adrogué, Chacarita, Chaco For Ever, Colón, Defensores de Belgrano, Defensores Unidos, Deportivo Maipú, Deportivo Madryn, Estudiantes de Caseros, Estudiantes de Río Cuarto, Ferro, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Gimnasia de Mendoza, Gimnasia y Tiro de Salta, Güemes de Santiago del Estero, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Mitre de Santiago del Estero, Deportivo Morón, Nueva Chicago, Patronato, Quilmes, Racing de Córdoba, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, San Miguel, San Telmo, Talleres de Remedios de Escalada, Temperley y Tristán Suárez.

Los equipos de Primera División

El 2024 comenzará con la Copa de la Liga, que estará conformada por dos zonas de 14 equipos.

Zona A: Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Deportivo Riestra, Gimnasia, Huracán, Independiente, Independiente Rivadavia, Instituto, River Plate, Rosario Central, Talleres y Vélez.

Zona B: Belgrano, Boca Juniors, Central Córdoba (SdeE), Defensa y Justicia, Estudiantes, Godoy Cruz, Lanús, Newell´s, Platense, Racing, San Lorenzo, Sarmiento, Tigre y Unión.