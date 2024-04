River Plate cuenta con un plantel numeroso, con muchos jugadores de jerarquía y también con varios más que son considerados como alternativas o piezas de recambio. Inclusive, la institución Millonaria ha prestado a varios elementos que se encuentran cedidos en distintos combinados a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo.

Teniendo en cuenta la gran carga de compromisos que debe afrontar el equipo conducido por Martín Demichelis a lo largo de la temporada, con actividad relacionada con la Liga Profesional de Fútbol, la CONMEBOL Libertadores y la Copa Argentina, puede llegar a existir la posibilidad de que necesite un mayor número de jugadores a disposición.

Lógicamente, se espera que, a mitad de año, en medio de la próxima ventana de transferencias, River se mueva para finiquitar algunos refuerzos que le permitan pelear por todos los objetivos trazados. Pero, paralelamente, también puede repescar a algunos de los jugadores mencionados anteriormente que siguen perteneciendo a sus filas.

Según informó La Página Millonaria, hay cuatro futbolistas cuyas fichas continúan siendo de River y que se encuentran cedidos a préstamo en otros sitios pero que podrían volver al club antes de tiempo. Lógicamente, para que esto suceda, no solamente debe existir el interés del club sino también llevarse adelante una serie de hechos.

Augusto Batalla, actualmente en Granada. (Foto: IMAGO)

Se trata, más precisamente, de Augusto Batalla, Felipe Peña Biafore, Franco Alfonso y Cristian Ferreira. De todas maneras, la situación de todos los mencionados no es la misma en cuanto al interés de las partes implicadas y también en torno a las facilidades para que dichas repescas puedan hacerse efectivas.

Por ejemplo, el arquero que se encuentra a préstamo en el Granada de España no es prioridad para el cuerpo técnico liderado por Demichelis. De todos modos, si dicho club desciende, aunque tenga opción de compra deberá volver a Núñez. Distinta es la situación de Peña Biafore, de muy buen presente en Lanús. El mediocampista seduce y podría pegar la vuelta.

Franco Alfonso es otro caso un tanto ambiguo. El extremo tuvo pocas oportunidades en River pero expuso algunas cosas interesantes. Sin embargo, no es titular indiscutido en Huracán y el Millonario no lo repescaría. Por último, Ferreira, actualmente en San Lorenzo de Almagro, no entra en los planes y no volvería a jugar en River.

Encuesta ¿Cuál debería ser la prioridad para repescar? ¿Cuál debería ser la prioridad para repescar? YA VOTARON 0 PERSONAS

Un caso sin final feliz

Para los hinchas, el principal jugador a repescar era Hernán López Muñoz. Sin embargo, el volante que brilló en Godoy Cruz de Mendoza seguirá su carrera en la Major League Soccer de Estados Unidos.

El próximo partido de River

Por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, River visitará a Nacional el martes 7 de mayo a las 21 horas.