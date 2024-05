Franco Armani está en la recta final de su carrera profesional, pero en River le renovaron el contrato. Y es que el arquero campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 es uno de los grandes emblemas que tiene la institución de Núñez. Más allá de ello, los dirigentes están buscándole un firme competidor para que se arme de cara al futuro.

La extensión contractual del Pulpo lo ligará a la institución por dos temporadas más. Por eso mismo, están analizando la contratación del arquero uruguayo Ignacio De Arruabarrena, que tiene 25 años y se desempeña en el fútbol portugués, donde defiende los tres postes de Futebol Clube de Arouca.

Según la información que reportó el periodista Gustavo Yarroch en ESPN, es especialista en atajar penales. Y sus números así lo reflejan: desde que debutó como profesional, posee un 50% de efectividad dado a que detuvo 4 de los 9 que le patearon y solamente uno se fue afuera. De hecho, en diálogo con AS, reveló cómo se prepara para el mano a mano desde los doce pasos.

“Estudio previamente a los rivales, tengo intuición y confianza. Y me gusta hablarles a los lanzadores. Mis compañeros me dicen que les pone nerviosos eso”, reveló el charrúa que está siendo seguido de cerca por Marcelo Bielsa para el seleccionado uruguayo. Sin entrar en comparaciones, realiza un trabajo previo similar al de Dibu Martínez en Aston Villa y la Selección Argentina.

Con un gran porte físico, De Arruabarrena también confesó que, desde pequeño, siempre se fijó en dos arqueros de renombre y con rodaje en Europa: “Siempre me fijé en Muslera, aunque somos distintos. De niño me gustaba la locura de Oliver Kahn. No sé por qué me llamaba la atención, porque con 5 años no sabía nada de porteros”, detalló. ¿Será refuerzo de River?

Ignacio De Arruabarrena, el arquero que busca River. (IMAGO / Maciej Rogowski)

Las estadísticas de Ignacio De Arruabarrena

Desde que debutó como profesional en 2015, Ignacio De Arruabarrena atajó en 213 encuentros, le convirtieron 260 goles y mantuvo la valla invicta en 66 ocasiones. Cabe destacar que en lo que va de la temporada le patearon 16 penales, de los cuales solamente atajó 5, obteniendo así un 35% de efectividad.

¿Hasta cuándo tiene contrato Franco Armani con River?

Recientemente, Franco Armani extendió su contrato con River, el cual lo vincula a la institución hasta el 31 de diciembre de 2026.