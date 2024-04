Más allá de resolver la continuidad del entrenador, la directiva del Rojo deberá seguir encontrando soluciones para no ver afectado su proyecto futbolístico.

Más allá que la continuidad de Carlos Tevez tras la frustrante eliminación en la Copa de la Liga pueda representar un problema menos para la directiva de Independiente, por no tener que salir a buscar con urgencia un nuevo entrenador y apostar a seguir llevando adelante un proyecto deportivo, no significa que no tenga que continuar lidiando con un conflicto institucional que inevitablemente se trasladará al plano futbolístico.

Si El Apache tuvo importantes limitaciones económicas para reforzar el plantel previo a afrontar el torneo que ya lo tiene fuera de competencia, deberá transitar una situación muy similar de cara a futuro, con la posibilidad concreta que recaiga sobre el club una nueva inhibición que impida inscribir futbolistas durante el próximo mercado de fichajes.

En ese sentido, tal y como detalló el periodista Germán Alcain en TyC Sports, hay distintos frentes de conflictividad, con diferentes grados de urgencia. “Deudas demostrables son alrededor de 12 o 13 millones de dólares. Lo inmediato son (Fernando) Gaiboir, (Gastón) Silva y algo que llegó en las últimas horas por (Sebastián) Sosa. Eso lo tiene que levantar para el próximo mercado sí o sí”, señaló el periodista que cubre el día a día del Rojo.

Pero son más los compromisos económicos asumidos por Independiente que todavía quedan por saldar. Entre ellos deberá seguir pagando al América de México la deuda que se originó por el fichaje de Cecilio Domingo, cuotas que fueron fijadas para junio y julio de este año, y que derivó en una inhibición que se logró levantar con intervención del influencer Santiago Maratea y el aporte económico de los socios en una colecta.

Además, está pendiente el pago de una prima que se firmó en el contrato de Iván Marcone; también se debe pagar a Argentinos Juniors por el fichaje de Gabriel Ávalos, de muy pobre producción a lo largo de la Copa de la Liga; y al Aucas de Ecuador por Jhonny Quiñones, futbolista que ha sido muy resistido por los hinchas, aunque respaldado por el propio Tevez en reiteradas ocasiones.

El panorama para el próximo mercado de fichajes en Independiente vuelve a ser de austeridad y ya le habría sido sugerido al entrenador dar mayor rodaje a los futbolistas que son producto de las divisiones inferiores del club, algo que parte de la comisión directiva considera que ha sido una cuenta pendiente en lo que va del año.

¿Carlos Tevez le sigue llegando al plantel?

Más allá de garantizarle al grupo de futbolistas su continuidad durante el encuentro que tuvieron esta mañana en Villa Domínico, una incógnita a develar a futuro es si el entrenador sigue teniendo la misma llegada al plantel que en sus primeros meses de gestión.

Luego que se diera a conocer el mensaje que bajó a los jugadores en el entretiempo del partido ante Talleres de Córdoba, hubo quienes se atrevieron a poner en duda esa influencia. “No me preguntes el textual, pero te cuento cuál fue el mensaje que bajó. ‘Muchachos, para salir a jugar el segundo tiempo es pierna fuerte y salir a jugar cada pelota como si fuese la última porque esta chance no la podemos desperdiciar’”, reveló Germán Alcaín.

“Pidió jugar cada pelota como si fuese la última, algo que hemos visto como arenga de Tevez en otros momentos. El equipo salió a jugar un partido amistoso. Si jugaba así el segundo tiempo, no le pasa esto”, agregó el periodista en TyC Sports. Tras escuchar esas palabras, tomó intervención su colega Tati Civiello y fue tajante en su postura: “Si el mensaje fue ese, tiene que renunciar. No le llegó a los jugadores”.

Los números de Independiente en la Copa de la Liga

El Rojo tuvo altos y bajos durante las catorce jornadas que duró su participación en la Copa de la Liga que no lo encontrará disputando los cuartos de final. En total, fueron 6 victorias, 5 empates y 3 derrotas, una de ellas en el clásico ante Racing. Así como fue el equipo que más puntos sumó en condición de visitante, solo ganó dos de los siete partidos que disputó como local y dejó escapar una victoria clave este lunes, tras estar en ventaja de dos goles ante Talleres, que jugaba con un hombre menos por la expulsión de Miguel Navarro, y terminar igualando 2-2, frustrando toda posibilidad de meterse entre los cuatro equipos de la Zona que continuarán en competencia.