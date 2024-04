Los puntajes de River vs. Instituto por la Copa de la Liga: Jugador x Jugador

Franco Armani (6): Más allá de algunas turbulencias en el primer tiempo, tuvo un partido relativamente tranquilo. Atento, seguro y acertando el palo en el penal de Puebla pese a que no pudo contenerlo.

Andrés Herrera (6): Ida y vuelta constante, sin complicaciones en defensa y con participación permanente en ataque. Alternó buenas y malas ejecuciones en las culminaciones.

Leandro González Pirez (5): No tuvo fallas groseras pero no expuso seguridad en ningún pasaje del juego. Perdió más de lo que ganó en los duelos y no estuvo claro con la pelota.

Paulo Díaz (4,5): Uno de sus peores actuaciones en los últimos tiempos. Arriesgó de más y falló casi siempre, incluso exigiendo de forma innecesaria a Villagra en la acción que derivó en el penal.

Enzo Díaz (6): De menor a mayor. Tras un comienzo apático y con más ímpetu que juego, se fue asentando en defensa y gravitando en ataque. Buen centro para el gol del empate.

Ignacio Fernández (6): Estuvo participativo y activo durante su tiempo en el campo de juego. Aportó algunas pinceladas interesantes pero le faltó algo de constancia en el juego.

Rodrigo Villagra (4): Se mostró ordenado pero falló de manera lapidaria en la jugada que derivó en el gol de Instituto. Recibió apurado, no resolvió bien y cometió penal.

Rodrigo Aliendro (6): Solidario en la recuperación, artífice de un gran despliegue e importante conectando líneas y llegando al área. Se fue reemplazado por la necesidad del contexto.

Claudio Echeverri (7): Picante, vertical y desequilibrante durante toda su estadía en el campo de juego. Complicó a Instituto, incluso en el peor momento de River. Gran centro en el segundo gol de River.

Pablo Solari (4,5): Por un lado, gravitó y lastimó con sus intentos. Por el otro, volvió a exponer severas fallas a la hora de culminar las acciones. Un rendimiento con altibajos.

Facundo Colidio (10): Empezó el partido con una falla increíble pero se recuperó de forma implacable, marcando nada menos que tres goles para ser la figura y darle la clasificación a River.

Ingresaron:

Daniel Zabala (7,5): Extraordinario ingreso del juvenil. Se asentó como si tuviese varios años en Primera.

Manuel Lanzini (7): Auspiciosa entrada del volante. Fino y claro con la pelota.

Agustín Palavecino (5): Pese al contexto favorable, no pudo lucirse en ningún momento.

Esequiel Barco (6): Buscó lastimar con su atrevimiento pero no lo logró.

Matías Kranevitter (-): Escasos minutos en el campo de juego.