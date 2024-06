Hace apenas algunas horas, River Plate cosechó una importante victoria por 3-1 sobre Tigre para escalar posiciones en el marco de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Sin embargo, no todo fue positivo para los del barrio porteño de Núñez, ya que dos jugadores que fueron titulares se fueron del verde césped con sendas complicaciones físicas.

Se trata de Agustín Sant’Anna y Matías Kranevitter. El uruguayo abandonó el campo de juego sobre el cierre del compromiso, mientras que el mediocampista tuvo que retirarse en la primera etapa. Como consecuencia de ello, ambos encendieron todas las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Martín Demichelis.

En ese contexto, este lunes, después de los estudios médicos correspondientes, se confirmaron todos los detalles relacionados con las lesiones de Sant’Anna y Kranevitter. Y lo cierto es que no son buenas noticias para River ya que ambos inconvenientes físicos son de consideración y los nombres propios estarán marginados un tiempo considerable.

Sucede que ambos jugadores sufrieron lesiones musculares. El lateral derecho padeció un desgarro en el isquiotibial derecho, mientras que el experimentado volante central padeció la misma lesión pero en su caso en el isquiotibial izquierdo. Sí, dos bajas más en medio de un panorama bastante complejo para el Millonario.

Agustín Sant'Anna con la camiseta de River.

Como consecuencia de ello, es un hecho absolutamente ineludible que Demichelis no podrá contar con ninguno de los dos futbolistas en cuestión de cara al encuentro del jueves 13 de junio por la quinta fecha de la máxima categoría del fútbol argentino cuando River se enfrente a Deportivo Riestra en condición de visitante.

La buena noticia tiene que ver con que, como después de ese partido se iniciará un descanso generado por el desembarco de la Copa América, ni Sant’Anna ni Kranevitter se perderán más juegos del Millonario. Inclusive, salvo algún imprevisto, no tendrán inconvenientes para comenzar la pretemporada a la par de sus compañeros.

No es un detalle menor que, para dicho encuentro contra el Malevo de la próxima fecha de la Liga Profesional, River no solamente no podrá contar con Sant’Anna y Kranevitter: tampoco podrá tener a disposición a Franco Armani, Paulo Díaz, Nicolás Fonseca y Miguel Borja, todos convocados por sus respectivos seleccionados.

El próximo partido de River

Por la quinta fecha de la Liga Profesional, River visitará a Deportivo Riestra el jueves 13 de junio a las 15:30 horas.

El rival en la Copa Libertadores

Por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, el Millonario tendrá que medir fuerzas con Talleres de Córdoba.