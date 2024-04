Arde San Lorenzo. Tras la salida de Rubén Darío Insúa de la dirección técnica por malos resultados luego de la derrota ante Independiente del Valle por Copa Libertadores, el club de Boedo decidió ascender a Leandro Romangoli de la reserva para que se ocupe del cargo del primer equipo. Hasta ahí, total normalidad para un equipo que buscaba una transcisión y que optó por confiar en un entrenador de la casa para suplir a un peso pesado como el Gallego.

Sin embargo, las polémicas respecto a su salida no tardaron en llegar, ya que en las últimas horas, Insúa rompió el silencio y soltó varios entretelones de su desvinculación con el club. Entre sus declaraciones, el ahora ex DT reveló: “Tengo olfato, conozco el club, mis colaboradores están atentos a todo. San Lorenzo tiene gente especializada en el área de comunicación, en redes sociales. No es normal, yo sabía, tenía clarísimo que la conducción actual tenía ganas que jueguen los jugadores que ellos habían contratado. Yo no soy ingenuo“.

Este jueves, en represalia a sus frases contra la dirigencia de San Lorenzo, quien salió con los tapones de punta fue Marcelo Moretti, el Presidente actual de la institución azulgrana. En diálogo con ESPN F12, el recientemente elegido como el mandamás del club soltó: “Insua dijo muchas mentiras“. Además, apuntó contra el ex dirigente del Cuervo, Matías Lammens.

Las declaraciones de Moretti contra Rubén Insúa

Moretti desmintió a Insúa e insinuó que sus declaraciones estaban vinculadas a Matías Lammens: “Jamás le dije que iban a haber 15 millones de dólares. No hay archivo periodístico donde lo haya dicho. Fueron declaraciones contra mí que vienen del lado de Lammens“, comenzó. Luego, sostuvo: “Retuvimos a los 14 jugadores que nos pidió, a pesar de las ofertas que recibimos. Todos los refuerzos que trajimos los pidió. Nosotros nos pusimos al día con todo, le damos lo mejor que podemos para que estén bien“.

En este sentido, el mandamás de San Lorenzo siguió: “Me pareció raro que Insua no diga que le debían cuatro meses y lo pusimos al dia, que le triplicamos el sueldo. Me pareció raro que mienta con que no queria a los jugadores si habló con todos. Le diría que le avise a su amigo Lammens que ponga los 30 millones de dólares de deuda que dejó“.

Respecto a la posibilidad de que el Gallego le haga juicio a San Lorenzo por la indemnización por su despido, Moretti no solo lo desestimó, sino que también le dejó una provocadora frase al ahora ex DT: “No creo que Insua le haga juicio al club si tiene tanto sanlorencismo como dice. Una persona de bien tendría la honestidad de aceptar esa oferta. Con Lammens no se quejaba“.

Por último, el presidente del Ciclón dio detalles del porqué Insúa fue despedido: “Fui la persona que más resistió para que se quede. Su mensaje ya no le llegaba a los jugadores. Sería muy idiota no cambiar por los resultados. Ganó 4 partidos de 18, no ganó ningún partido de visitante y perdió los clásicos. Los resultados hablan por sí solos“. Arde San Lorenzo.