Casi 100 partidos duró el segundo ciclo de Rubén Darío Insúa al frente de San Lorenzo. El 11 de abril, la dirigencia del Ciclón decidió despedirlo tras una racha negativa en la que el equipo no triunfó en cuatro partidos consecutivos, todos ellos clave.

De esta manera, Insúa tuvo que abandonar al club con el que levantó la Copa Sudamericana en el 2002, en su primer pasaje por el Cuervo como DT. A casi dos semanas de haber sido despedido, el entrenador visitó ESPN y criticó con dureza a quiénes lo echaron.

“Tengo olfato, conozco el club, mis colaboradores están atentos a todo. San Lorenzo tiene gente especializada en el área de comunicación, en redes sociales. No es normal, yo sabía, tenía clarísimo que la conducción actual tenía ganas que jueguen los jugadores que ellos habían contratado. Yo no soy ingenuo“, disparó el Gallego.

“Un día salió publicado el contrato del cuerpo técnico, dónde había una cláusula de confidencialidad. Otro día salió en la página oficial del club Leguizamón con una venda a tres días del partido con Huracán y se decía que no iba a jugar porque a mí no me gustaba el tatuaje. Hubo una y otra, muchas, cosas que no pasaban hasta el 26 de noviembre del 2023. No es una casualidad“, explicó en referencia al día en el que asumió la directiva liderada por Marcelo Moretti.

En el 2024, con Insúa al frente, San Lorenzo sacó poco menos del 40% de los puntos en juego entre la Copa de la Liga Profesional y la Copa Libertadores. Fueron 4 triunfos, 7 empates y 5 derrotas.

La racha que derivó en el despido de Insúa

Detrás de la victoria ante Godoy Cruz el 21 de marzo por la Copa de la Liga, San Lorenzo no volvió a sumar de a tres con el Gallego en el banco de suplentes. Fueron caídas ante Boca, Defensa y Justicia e Independiente del Valle. En el medio, cosecharon un empate ante Palmeiras como locales.

Romagnoli, el nuevo DT de San Lorenzo

Tras el despido de Insúa, la dirigencia investigó el mercado para reemplazar al Gallego de cara al cierre de la Copa de la Liga y lo que resta de la Libertadores. Sonaron nombres como Luis Zubeldía, Kily González y Gabriel Heinze, pero el ídolo del club, primero como interino, terminó tomando oficialmente las riendas del equipo.