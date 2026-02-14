Es tendencia:
Colón vs. Deportivo Madryn EN VIVO y ONLINE en AFA Play por la Primera Nacional: minuto a minuto

El Sabalero pone primera en una nueva temporada en Primera Nacional recibiendo en su estadio al equipo que perdió la última final por el ascenso.

Por Juan Ignacio Portiglia

Colón vs. Deportivo Madryn, por la Primera Nacional: minuto a minuto

Este sábado 14 de febrero se enfrentan Colón de Santa Fe y Deportivo Madryn por la primera fecha de la Primera Nacional en el Estadio Brigadier General Estanislao López. El encuentro correspondiente a la Zona A comienza a las 20.00 y se puede ver por la plataforma de AFA Play. Pablo Giménez será el árbitro del encuentro.

Marcelo Meli, el último en llegar a Madryn

Deportivo Madryn anunció a Marcelo Meli como su último refuerzo para una nueva temporada en Primera Nacional. El ex Boca surgió precisamente de Colón de Santa Fe, rival para el estreno de este sábado. 

Postales del aurinegro en Santa Fe

Deportivo Madryn subió a sus redes sociales las primeras imágenes del plantel en el estadio de Colón.

Tweet placeholder

ASÍ LUCE EL VESTUARIO DE COLÓN

El Sabalero pone en marcha el sueño del ascenso a Primera División y así luce el vestuario para su primer partido en el Cementerio de los Elefantes.

Tweet placeholder

Se estrena DT

Tanto Ezequiel Medrán en Colón como Cristian Díaz en Deportivo Madryn estarán haciendo su estreno oficial con sus respectivos equipos.

La posible formación de Deportivo Madryn

A falta de confirmación oficial, Deportivo Madryn podría alinear con Yair Bonnín; Agustín Sosa, Nicolás Ortiz, Yossen o Gutiérrez Arango, Diego Martínez; Ezequiel Montagna, Cosi u Ospitaleche, Federico Recalde; Nazareno Solís; Mauricio Cuero y Luis Silba. DT: Cristian Díaz.

La probable formación de Colón

En función de los ensayos de la última semana, Colón podría saltar al terreno de juego con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Conrado Ibarra; Ignacio Lago y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

¿Cómo serán las transmisiones de AFA Play?

Según se informó, las transmisiones de la Primera Nacional a cargo de AFA Play cumplirán con las siguientes características:

  • 3/4 cámaras por partido.
  • Relator y Comentarista.
  • Repeticiones y resumen de jugadas.
  • Contenidos complementarios (llegada de equipos / Vestuarios / Notas en la previa y al finalizar el partido).
  • Contenidos especiales (seguimiento de equipos, arenga previa, charlas técnicas, etc.)

Cambios en la televisación

Una de las grandes novedades para la temporada 2026 de la Primera Nacional es que TyC Sports ya no tendrá los derechos de su televisación, que pasaron a manos de AFA Play via streaming. De momento se podrá acceder al servicio de manera gratuita, pero luego será pago.

Juan Ignacio Portiglia
Juan Ignacio Portiglia

