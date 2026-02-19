Relegado en San Lorenzo, el Perrito Barrios interesa en un histórico de la Primera Nacional

Mientras en el plantel de San Lorenzo siguen preparándose para afrontar el juego ante Estudiantes de Río Cuarto, que debido al paro de la CGT se disputará este domingo 22 de febrero, el mercado de pases continúa su curso habitual en el conjunto liderado por Damián Ayude.

El que puede emigrar durante los próximos días es Nahuel Barrios, quien no tiene lugar en la consideración del entrenador, quien permitió su regreso tras estar a préstamo en Barracas Central, pero solamente lo utilizó en 3 minutos en el debut del Torneo Apertura 2026 frente a Lanús.

En las últimas horas, desde Santa Fe confirmaron el interés que tiene Colón, uno de los candidatos a ascender a la Liga Profesional de Fútbol, en llevarse al Perrito Barrios. La idea es llevárselo a préstamo, pero hay dos situaciones que complican la operación.

El delantero de 27 años tiene contrato con San Lorenzo hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que Sergio Costantino debería renovarle el vínculo, algo que, por el momento, no tiene pensado hacer. Por lo tanto, quedaría con el pase en su poder una vez que retorne del Sabalero. Por otra parte, el salario del futbolista es muy elevado para la dirigencia de Colón. Así las cosas, la posible operación, ya que aún no hubo oferta pero sí algunas consultas, parece ser inviable. En caso de que se reduzcan las pretensiones, podría realizarse.

El Perrito Barrios durante su paso por San Lorenzo. (Instagram nahuelbarrios_28)

Los números de Nahuel Barrios en San Lorenzo

A lo largo de su estadía en San Lorenzo, hasta el momento, Nahuel Barrios afrontó un total de 195 partidos, anotó 10 goles y aportó 14 asistencias. No conquistó títulos.

