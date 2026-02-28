Qué canal pasa Colón vs. Ferro por la Primera Nacional: cómo ver EN VIVO y ONLINE

Por la tercera fecha de la Zona A de la Primera Nacional, Colón y Ferro se enfrentan en Santa Fe. El encuentro tendrá lugar en el Cementerio de los Elefantes, comenzará a las 20.30 y contará con el arbitraje de Bruno Amiconi.
El equipo dirigido por Ezequiel Medrán suma cuatro puntos luego de sus dos primeras presentaciones. El pasado domingo empató sin goles ante Central Norte como visitante. Anteriormente, le había ganado 2 a 1 a Deportivo Madryn en su debut.
El Verdolaga también llega invicto sin puntaje ideal. Luego de vencer 2 a 0 a San Telmo en la primera jornada, empató 1 a 1 en Caballito con San Miguel. Ahora, el equipo de Sergio Rondina intentará pisar fuerte nuevamente de visitante.
Como en todos los partidos de la categoría, el duelo entre Ferro Carril Oeste y San Miguel podrá verse exclusivamente a través de LPF Play. Cabe destacar que actualmente es gratis, pero luego será pago.
Paso a paso para ver los partidos de la Primera Nacional por AFA Play
Paso 1 – Elegir desde donde ver el partido.
- Desde la computadora o notebook, ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com.
- Desde el celular:
- Para teléfonos Android, ingresar a la Play Store, buscar la aplicación con el nombre “LPF Play” e instalar la misma.
- Para teléfonos Iphone, buscar “LPF Play” en la App Store e instalarla.
- Desde un SmartTV (*), ingresar a la tienda de aplicaciones, buscar “LPF Play” e instalar la aplicación. También se puede encontrar en dispositivos como AppleTV o Chromecast conectados a la TV.
(*) Si la aplicación no aparece en la tienda de aplicaciones del TV, es probable que no soporte la misma. En ese caso se puede utilizar un dispositivo externo o elegir otras opciones como conectar la notebook a la TV vía HDMI.
Paso 2 – Una vez dentro de la plataforma, elegir en el Menú la categoría correspondiente al partido que se desea ver (Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino o Proyección).
De acuerdo con el dispositivo utilizado (Web, celular o SmartTV) este menú se puede encontrar en la parte superior o en los laterales de la pantalla.
Paso 3 – Elegir el partido y darle Play.
Buscar en la tira de contenidos “En Vivo” el partido que se desea ver. Una vez seleccionado el mismo se ingresará a la pantalla de información del encuentro. Hacer clic en el botón “ver evento” y comenzará a verse el partido.
Detalles de las transmisiones
Las transmisiones constarán de una producción que incluirá:
- 3/4 cámaras por partido.
- Relator y Comentarista.
- Repeticiones y resumen de jugadas.
- Contenidos complementarios (llegada de equipos / Vestuarios / Notas en la previa y al finalizar el partido).
- Contenidos especiales (seguimiento de equipos, arenga previa, charlas técnicas, etc.)
Así se juega la fecha 3 de la Primera Nacional
Viernes 27/02
- Gimnasia y Tiro 2 – 0 Almagro
Sábado 28/02
- 17:00: Los Andes vs. Defensores de Belgrano
- 17:00: San Miguel vs. Chaco For Ever
- 20:30: Colón vs. Ferro
- 20:30: Agropecuario vs. Chicago
Domingo 01/03
- 17:00: All Boys vs. Bolívar
- 17:00: Godoy Cruz vs. Dep. Madryn
- 17:00: Morón vs. Central Norte
- 17:00: San Telmo vs. Acassuso
- 17:00: Gimnasia (J) vs. Quilmes
- 17:00: Midland vs. Colegiales
- 17:00: Güemes vs. Chacarita
- 17:30: San Martín (T) vs. Maipú
- 18:00: Racing (Cba) vs. Mitre SdE
- 20:30: Estudiantes vs. Alte. Brown
- 20:30: Atlético Rafaela vs. Temperley
- 20:30: Tristán Suárez vs. San Martín
Lunes 02/03
- 21:00: Atlanta vs. Patronato