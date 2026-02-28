Qué canal pasa Colón vs. Ferro por la Primera Nacional: cómo ver EN VIVO y ONLINE

Por la tercera fecha de la Zona A de la Primera Nacional, Colón y Ferro se enfrentan en Santa Fe. El encuentro tendrá lugar en el Cementerio de los Elefantes, comenzará a las 20.30 y contará con el arbitraje de Bruno Amiconi.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán suma cuatro puntos luego de sus dos primeras presentaciones. El pasado domingo empató sin goles ante Central Norte como visitante. Anteriormente, le había ganado 2 a 1 a Deportivo Madryn en su debut.

El Verdolaga también llega invicto sin puntaje ideal. Luego de vencer 2 a 0 a San Telmo en la primera jornada, empató 1 a 1 en Caballito con San Miguel. Ahora, el equipo de Sergio Rondina intentará pisar fuerte nuevamente de visitante.

Como en todos los partidos de la categoría, el duelo entre Ferro Carril Oeste y San Miguel podrá verse exclusivamente a través de LPF Play. Cabe destacar que actualmente es gratis, pero luego será pago.

Paso a paso para ver los partidos de la Primera Nacional por AFA Play

Paso 1 – Elegir desde donde ver el partido.

Desde la computadora o notebook , ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com.

, ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com. Desde el celular : Para teléfonos Android, ingresar a la Play Store, buscar la aplicación con el nombre “LPF Play” e instalar la misma. Para teléfonos Iphone, buscar “LPF Play” en la App Store e instalarla.

: Desde un SmartTV (*), ingresar a la tienda de aplicaciones, buscar “LPF Play” e instalar la aplicación. También se puede encontrar en dispositivos como AppleTV o Chromecast conectados a la TV.

(*) Si la aplicación no aparece en la tienda de aplicaciones del TV, es probable que no soporte la misma. En ese caso se puede utilizar un dispositivo externo o elegir otras opciones como conectar la notebook a la TV vía HDMI.

Paso 2 – Una vez dentro de la plataforma, elegir en el Menú la categoría correspondiente al partido que se desea ver (Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino o Proyección).

De acuerdo con el dispositivo utilizado (Web, celular o SmartTV) este menú se puede encontrar en la parte superior o en los laterales de la pantalla.

Paso 3 – Elegir el partido y darle Play.

Buscar en la tira de contenidos “En Vivo” el partido que se desea ver. Una vez seleccionado el mismo se ingresará a la pantalla de información del encuentro. Hacer clic en el botón “ver evento” y comenzará a verse el partido.

Detalles de las transmisiones

Las transmisiones constarán de una producción que incluirá:

3/4 cámaras por partido.

Relator y Comentarista.

Repeticiones y resumen de jugadas.

Contenidos complementarios (llegada de equipos / Vestuarios / Notas en la previa y al finalizar el partido).

Contenidos especiales (seguimiento de equipos, arenga previa, charlas técnicas, etc.)

Así se juega la fecha 3 de la Primera Nacional

Viernes 27/02

Gimnasia y Tiro 2 – 0 Almagro

Sábado 28/02

17:00: Los Andes vs. Defensores de Belgrano

Los Andes vs. Defensores de Belgrano 17:00: San Miguel vs. Chaco For Ever

San Miguel vs. Chaco For Ever 20:30: Colón vs. Ferro

Colón vs. Ferro 20:30: Agropecuario vs. Chicago

Domingo 01/03

17:00: All Boys vs. Bolívar

All Boys vs. Bolívar 17:00: Godoy Cruz vs. Dep. Madryn

Godoy Cruz vs. Dep. Madryn 17:00: Morón vs. Central Norte

Morón vs. Central Norte 17:00: San Telmo vs. Acassuso

San Telmo vs. Acassuso 17:00: Gimnasia (J) vs. Quilmes

Gimnasia (J) vs. Quilmes 17:00: Midland vs. Colegiales

Midland vs. Colegiales 17:00: Güemes vs. Chacarita

Güemes vs. Chacarita 17:30: San Martín (T) vs. Maipú

San Martín (T) vs. Maipú 18:00: Racing (Cba) vs. Mitre SdE

Racing (Cba) vs. Mitre SdE 20:30: Estudiantes vs. Alte. Brown

Estudiantes vs. Alte. Brown 20:30: Atlético Rafaela vs. Temperley

Atlético Rafaela vs. Temperley 20:30: Tristán Suárez vs. San Martín

Lunes 02/03