En la edición de F12, programa emitido por ESPN, el periodista y conductor del mismo, Mariano Closs, hizo un fuerte descargo en el que acusó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de perjudicar a Talleres de Córdoba debido a las declaraciones de su presidente, Andrés Fassi, en las que apuntaba contra Claudio Tapia.

El fundamento de los dichos de Closs para acusar al ente regulador del fútbol argentino es por la sanción que recibió Franco Moyano, jugador de la T, que por ser expulsado con roja directa en el triunfo de su equipo ante Racing en la última fecha, le dieron cuatro partidos de suspensión.

“Se suspende por cuatro partidos al jugador Franco David Moyano, del Club Talleres de Córdoba. Arts 204. y 186. del R.D (acción brusca y protestar fallos)”, dice el fallo del Tribunal de Penas de la AFA en el que informan la sanción para el futbolista del elenco cordobés.

Además, para seguir con su fundamento, el periodista y relator de ESPN comparó la situación de Moyano, que vio la roja por una patada a Zuculini, con la de Sergio Romero, el arquero de Boca, que tras pelearse con un hincha en La Bombonera solamente fue suspendido por la dirigencia del club con dos encuentros sin ser tenido en cuenta.

La fuerte acusación de Mariano Closs

“Es cierto que Fassi tuvo un descargo que ofendió a muchos evidentemente, pero le vienen cobrando penales, le expulsan jugadores. A Moyano le dieron 4 fechas, al Cacique Medina 4 fechas. No sean así, 4 fechas no le dieron a nadie. Por más que me pongan la jugada, dale, 4 fechas de suspensión. La roja está bien”, comenzó Closs en su descargo.

Y agregó sumando el caso del entrenador Medina, que también recibió 4 fechas de suspensión: “Al señor Medina le dieron 4 fechas cuando los técnicos insultan y le dicen barbaridades a los líneas. No sean así porque es Talleres, que no se note el enojo que tienen con Talleres, porque así no se puede jugar al fútbol independientemente de con quien juegue. Hay insultos en la cara que son más ofensivos que un planchazo al rival y ni siquiera son expulsados. El otro día Cavani estaba enojado, el árbitro le dijo que no le falte al respeto y no hizo nada, y a Talleres lo liquidan, lo están matando”.

La jugada por la que fue expulsado Franco Moyano