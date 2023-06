Este miércoles, en la goleada 4-0 ante Ñublense a la que le aportó un golazo de tiro libre, Matías Rojas disputó su último partido con la camiseta de Racing y terminó la noche visiblemente emocionado por esa despedida de un equipo en el que le costó la adaptación pero terminó siendo figura.

La salida del paraguayo, que decidió no renovar su contrato con el club, generó el desencanto de un importante número de hinchas y le valió además algún que otro cruce con el presidente Víctor Blanco. Sin embargo, mantuvo siempre el respaldo tanto de Fernando Gago como del grupo de futbolistas.

Previo a brindar una última conferencia de prensa que oficiará como despedida, Matías Rojas dialogó con TyC Sports para confirmar que será Corinthians el equipo en el que dará continuidad a su carrera y explicar por qué rechazó otras propuestas que tuvo sobre la mesa, entre ellas la de Boca.

“La decisión la tomé hace casi un mes. Sentí que era la mejor opción. Es duro para mí, porque pasé demasiadas cosas. Pero estoy feliz. Me voy siendo una mejor persona, un mejor compañero y un mejor hijo. Estoy seguro que todo eso es gracias a cómo se vive el Mundo Racing, a la presión del día a día”, comenzó diciendo.

Ya consultado precisamente sobre el interés de Boca por contratarlo, explicó las razones de su negativa, pero pareció dejar una puerta abierta a futuro: “Se habló de un montón de clubes. Puse todo sobre la mesa. Decidí con la intuición. También había tomado una decisión de no jugar acá en Argentina. Nunca lo dije, pero lo había hablado con mi agente y con mi viejo, también por respeto. No te digo que en otro momento no volvería a Argentina y no cometería ese error, que puede ser una falta de respeto para el hincha. Pero sentía que no era el momento”.