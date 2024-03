La historia de Maxi López y Mauro Icardi sobre su amistad y luego el quiebre de la misma es bien documentada y las cosas no quedaron nada bien entre ellos. En una época, el ex River no paraba de agredirlo públicamente con ataques verbales, pero parece que Maxi decidió dejar eso en el pasado y prefiere ya no hablar de aquel con el que supo compartir tantas cosas.

En una reciente entrevista junto a Christian Martin, Maxi López prefirió omitir a Icardi en sus declaraciones al ser consultado por el “salame” más grande con el que le tocó compartir cancha. “Hay uno que es obvio…”, dejó caer sin nombrar a nadie en particular.

“Voy a decir el segundo, Lichtsteiner, un gran bobi. Adentro de la cancha, un bobi”, afirmó Maxi López, utilizando una jerga que caracteriza a su entrevistador. Con ello hizo referencia al suizo Stephan Lichtsteiner, ex jugador de Arsenal y Juventus, entre varios otros equipos en la élite del fútbol, y que se retiró a comienzos de esta década.

Sin especificar los motivos por los cuales lo describió así, el delantero argentino y el lateral suizo compartieron cancha en múltiples ocasiones, ya que coincidieron en el fútbol italiano durante casi una década, entre 2009 y 2018, período en el que defendieron camisetas de clubes rivales, como Torino (Maxi) y Juventus (Lichtsteiner).

Maxi López e Icardi, una relación que ya no existe más

Maxi López y Mauro Icardi entablaron una gran relación de amistad en Sampdoria, pero todo se derrumbó cuando Wanda Nara, por entonces mujer del ex River, lo engañó con el ahora jugador del Galatasaray.

Icardi y Wanda Nara se han, desde entonces, casado, convivido y creado una relación tanto personal como laboral, ya que ella actúa como representante del delantero argentino, y aunque han tenido algunas buenas y malas durante estos años, se mantienen juntos.

Maxi López, por su parte, no ha desperdiciado oportunidad para recalcar al traición que sufrió por parte de su ex mujer y quien supo ser su mejor amigo, y al día de hoy sólo se trata con ellos por los hijos en común que tiene con Wanda Nara.

Las declaraciones de Maxi López

La entrevista con Christian Martin fue bajo el reconocido y clásico método “Ping-Pong”, por lo que el ex delantero del Barcelona dejó varias respuestas cortas pero interesantes sobre múltiples temas:

¿Qué hiciste con tu primera guita?

Pedí un anticipo en River y me compré mi primer departamento, el departamento que le compré a mi mamá.

Si no hubieras sido futbolista… ¿Qué hubieras sido?

Me gusta mucho la arquitectura…

¿Qué cosa compraste y te ensartaste?

Firmado un documento quizás… El del matrimonio… ¿Para qué lo firmé?

¿El gol más importante de tu carrera?

Para mi fue el primero, que le hice a San Lorenzo. Me marcó. Era mi primer gol como profesional

¿La camiseta de River…?

Mi segunda familia.

¿La de Boca?

El rival más lindo para enfrentar.

¿La de la Selección?

La más deseada.

¿La de Messi?

La del número 1.

¿Dos palabras para describir al joven Messi que conociste en Barcelona?

Súper humilde.

¿Un ídolo fuera de tu familia?

A mí me gustaba mucho el Diego [Maradona}

¿Cuál fue el club más loco que fuiste y dijiste ‘¿Qué estoy haciendo acá?’?

Cuando fui a Rusia, al Spartak de Moscú.