Pasaron más de dos semanas del triunfo de River ante Boca en el Superclásico disputado a principios de octubre en La Bombonera, pero las repercusiones todavía salpican a los protagonistas. En esta oportunidad, fue el árbitro Andrés Merlos quien decidió romper el silencio para hablar de todos los temas que lo vieron involucrado en torno al partido más importante del fútbol argentino.

“En el Superclásico salió todo según lo planificado. Estamos muy contentos porque salió todo muy bien”, analizó el juez del último Boca-River para luego criticar a la prensa por todo lo que se dijo pre y post partido en el Estadio Alberto J. Armando. “Tenemos que tratar de no consumir los medios cuando llegan con críticas destructivas”, señaló en la entrevista que le realizó Cómo Te Va en DSports Radio.

¿Qué dijo Merlos sobre sus fotos con la ropa de River?

A dos días del pasado Superclásico, en redes sociales se viralizó una imagen de Andrés Merlos portando un short con el escudo de River y el impacto traspasó lo digital, porque la imagen le llegó al entrenador de Boca, Jorge Almirón, y lo utilizó como argumento en una conferencia de prensa.

“Veníamos con antecedentes del partido pasado en su cancha. El árbitro también salió en todos lados que es hincha de River. No puede pasar eso porque se presta a estas confusiones y dudas“, fueron las palabras del DT del Xeneize ni bien finalizó el último Superclásico en La Bombonera.

La respuesta de Merlos tardó más de dos semanas en llegar. “Jamás diría algo de un DT de Boca. Cada uno puede opinar lo que quiera”, expresó el árbitro que, utilizando la misma estrategia que Almirón, defendió su trabajo con uno de los ataques que recibió en la previa al Boca-River. “Si lo único que tuvo para decir es que salieron fotos mías con ropa de River, me pone feliz. No tuvo rojas o penales para protestar”, soltó.

Luego, el juez hizo un análisis en profundidad sobre el impacto que tiene la palabra de los árbitros a la hora de confesar su fanatismo por un cuadro en particular. “No sé si esta bien o mal que el árbitro diga o no de que equipo es. Mi familia va a estar feliz cuando al equipo arbitral le vaya bien. Ellos aún no se acostumbran a esto y sufren creo que por eso un árbitro nunca va a decirlo”, concluyó.

Las polémicas que reclamó Boca en el Superclásico

Al finalizar el partido el pasado 1 de octubre en La Bombonera, Almirón habló en caliente en conferencia de prensa y apuntó contra el arbitraje por el primer gol de River. “La falta fue clara porque estábamos al lado del banco. La jugada sigue y te hacen el gol”, dijo el DT. Posteriormente se conocieron los audios del VAR que clarifican la decisión de los jueces de convalidar el tanto de Salomón Rondón al tratarse de otra secuencia de ataque.

Otra de las protestas tuvo que ver con el gol anulado a Edinson Cavani por un offside mínimo desde que parte el pase de Marcelo Weigandt al área. “La jugada del gol a favor es milimétrica”, expresó Almirón ante los medios de comunicación. Al igual que ocurrió con el primer tanto del Millonario, esta acción también fue revisada y chequeada a instancias del VAR para invalidar la conversión del uruguayo.