Mientras Matías Suárez está de vacaciones en Miami, un equipo argentino se ilusiona con su fichaje: “Muchas chances”

El delantero está sin club desde que se desvinculó de Unión Española de Chile a mediados de año.

Por Juan Ignacio Portiglia

Matías Suárez
© GettyMatías Suárez

Sin club desde que se desvinculó de Unión Española de Chile a mediados de año y habiendo participado de la última Copa Potrero, Matías Suárez todavía no se da por retirado de la práctica profesional del fútbol y mientras vacaciona en Miami ha comenzado a analizar propuestas para dar continuidad a su carrera en 2026.

El delantero de 37 años, que confesó hace no mucho haberse arrepentido de dejar River cuando Martín Demichelis era el entrenador al ver lo rápido que se terminó el ciclo de este y tuvo lugar el regreso de Marcelo Gallardo, tiene ahora la regresar al fútbol argentino pero para jugar en la Primera Nacional.

Es que en Racing de Córdoba están muy ilusionados con la posibilidad de concretar un fichaje con el que ya habían coqueteado meses atrás. Las negociaciones para repatriarlo a la provincia tras el paso por Belgrano en 2024 en el que apenas disputó 11 partidos habían comenzado en noviembre, pero poco a poco parecieron ir dilatándose.

Matías Suárez dejó River en enero del año pasado, tras no renovar su contrato.

Matías Suárez dejó River en enero del año pasado, tras no renovar su contrato.

Sin embargo, las conversaciones se reactivaron sobre fin de año y desde la dirigencia manifestaron que hay “muchas chances” de concretar su arribo para la temporada 2026. De momento, esperarán que regrese a Córdoba para reunirse con él, ponerlo al tanto del proyecto y conocer sus intenciones.

Los fichajes de renombre que Busca cerrar Racing

Asegurada ya la incorporación de Gaspar Iñíguez desde Newell’s, en Racing de Córdoba están buscando incorporar no solo a Matías Suárez sino también a otros futbolistas de amplia experiencia en Primera División para dar un golpe de efecto en el mercado de la Primera Nacional y buscar mejorar la undécima posición de la Zona A en la que finalizó 2025.

Se arrepintió de irse de River justo antes del regreso de Gallardo y ahora salió a bancarlo en el mal momento: "No tengo dudas"

Se arrepintió de irse de River justo antes del regreso de Gallardo y ahora salió a bancarlo en el mal momento: "No tengo dudas"

Entre los jugadores con los que se iniciaron gestiones destacan el arquero César Rigamonti, Luciano Lollo y Franco Jara; todos ellos cordobeses, mayores de 35 años y con pasado en Belgrano.

En síntesis

  • Matías Suárez negocia su posible llegada a Racing de Córdoba para 2026.
  • El delantero de 37 años se encuentra sin club tras dejar Unión Española.
  • Racing busca incorporar también a los experimentados Rigamonti, Lollo y Franco Jara.
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

